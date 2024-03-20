Shot: россиянка умерла на отдыхе в Египте от неизвестной инфекции

20 марта 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Египетские медики заключили, что Анастасия умерла от остановки сердца, в России будет установлена точная причина, пишут СМИ Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU После лечения в приотельной клинике в Египте россиянка умерла в муках. Ей стало плохо во время отдыха, точная причина неизвестна. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Трагедия произошла с 36-летней Анастасией из города Салавата. В последний день отдыха семья искупалась в море, пообедала в отеле (ели все одно и тоже), после чего у Анастасии резко подскочила температура до 40 градусов», — сообщает канал. После этого мать девушки попросила сотрудников отеля вызвать скорую помощь. Они отказались этого делать, посоветовав, обратиться в клинику при отеле. На тот момент девушка уже не могла ходить без помощи. Там Анастасии сделали неизвестный укол и дали жаропонижающую таблетку. Температура девушки упала до 33 градусов. Появились пятна. В клинике заявили, что это нормально и скоро пройдет. По словам врача, темные пятна — это последствия загара. Потом ближе к ночи девушку отвезли в больницу. К тому моменту она была уже без сознания. С ней все время находилась ее мать. Анастасия умерла от остановки сердца, заключили египетские медики. Теперь тело 36-летней Анастасии из Салавата перевозят через Москву и Уфу обратно домой. Российские судебно-медицинские эксперты предстоит выяснить точную причину смерти. У покойной остались шестилетняя дочь, муж и пожилые родители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После лечения в приотельной клинике в Египте россиянка умерла в муках. Ей стало плохо во время отдыха, точная причина неизвестна. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Трагедия произошла с 36-летней Анастасией из города Салавата. В последний день отдыха семья искупалась в море, пообедала в отеле (ели все одно и тоже), после чего у Анастасии резко подскочила температура до 40 градусов», — сообщает канал. После этого мать девушки попросила сотрудников отеля вызвать скорую помощь. Они отказались этого делать, посоветовав, обратиться в клинику при отеле. На тот момент девушка уже не могла ходить без помощи. Там Анастасии сделали неизвестный укол и дали жаропонижающую таблетку. Температура девушки упала до 33 градусов. Появились пятна. В клинике заявили, что это нормально и скоро пройдет. По словам врача, темные пятна — это последствия загара. Потом ближе к ночи девушку отвезли в больницу. К тому моменту она была уже без сознания. С ней все время находилась ее мать. Анастасия умерла от остановки сердца, заключили египетские медики. Теперь тело 36-летней Анастасии из Салавата перевозят через Москву и Уфу обратно домой. Российские судебно-медицинские эксперты предстоит выяснить точную причину смерти. У покойной остались шестилетняя дочь, муж и пожилые родители.