Египтологи узнали владельца саркофага пермской мумии. Фоторепортаж

В Пермской галерее открылась «Немного страшная выставка» о Древнем Египте

20 марта 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Мумии можно рассмотреть во временном здании Пермской галереи на «Телте» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермская художественная галерея открыла во временном помещении на «Телте» новую выставку, посвященную культуре Древнего Египта. В третий раз за историю, и первый раз после реставрации музей показывает две мумии, датированные III—I веками до нашей эры. Последний раз пермяки могли видеть их в 1998—2000 годах, но с тех пор многое изменилось. В частности, ученые выяснили, имя владельца саркофага. Им оказался жрец Хермипара, который жил примерно в 1069-945 годах до нашей эры. «На саркофаге есть рисунки и надписи. Вот фигура бога бальзамирования Анубиса, что и подписано. Далее изображена фигура в позе поклонения — это сам умерший, которому принадлежал саркофаг. Написано „вап“ — это жрец, который очищал помещения. И далее его имя — Хермипара», — рассказал на пресс-показе выставки научный консультант Аркадий Зенков. За годы изучения также выяснилось, что саркофаги, в которых хранятся две мумии из пермского музея, не принадлежат им. Сами мумии и саркофаги сделаны в разное время. Эти и многие другие секреты Древнего Египта широкая публика сможет узнать с 21 марта, когда «Немного страшная выставка», как ее назвали в Пермской галерее, откроет двери для посетителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермская художественная галерея открыла во временном помещении на «Телте» новую выставку, посвященную культуре Древнего Египта. В третий раз за историю, и первый раз после реставрации музей показывает две мумии, датированные III—I веками до нашей эры. Последний раз пермяки могли видеть их в 1998—2000 годах, но с тех пор многое изменилось. В частности, ученые выяснили, имя владельца саркофага. Им оказался жрец Хермипара, который жил примерно в 1069-945 годах до нашей эры. «На саркофаге есть рисунки и надписи. Вот фигура бога бальзамирования Анубиса, что и подписано. Далее изображена фигура в позе поклонения — это сам умерший, которому принадлежал саркофаг. Написано „вап“ — это жрец, который очищал помещения. И далее его имя — Хермипара», — рассказал на пресс-показе выставки научный консультант Аркадий Зенков. За годы изучения также выяснилось, что саркофаги, в которых хранятся две мумии из пермского музея, не принадлежат им. Сами мумии и саркофаги сделаны в разное время. Эти и многие другие секреты Древнего Египта широкая публика сможет узнать с 21 марта, когда «Немного страшная выставка», как ее назвали в Пермской галерее, откроет двери для посетителей.