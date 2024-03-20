Пермская художественная галерея открыла во временном помещении на «Телте» новую выставку, посвященную культуре Древнего Египта. В третий раз за историю, и первый раз после реставрации музей показывает две мумии, датированные III—I веками до нашей эры. Последний раз пермяки могли видеть их в 1998—2000 годах, но с тех пор многое изменилось. В частности, ученые выяснили, имя владельца саркофага. Им оказался жрец Хермипара, который жил примерно в 1069-945 годах до нашей эры.
«На саркофаге есть рисунки и надписи. Вот фигура бога бальзамирования Анубиса, что и подписано. Далее изображена фигура в позе поклонения — это сам умерший, которому принадлежал саркофаг. Написано „вап“ — это жрец, который очищал помещения. И далее его имя — Хермипара», — рассказал на пресс-показе выставки научный консультант Аркадий Зенков.
За годы изучения также выяснилось, что саркофаги, в которых хранятся две мумии из пермского музея, не принадлежат им. Сами мумии и саркофаги сделаны в разное время. Эти и многие другие секреты Древнего Египта широкая публика сможет узнать с 21 марта, когда «Немного страшная выставка», как ее назвали в Пермской галерее, откроет двери для посетителей.
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