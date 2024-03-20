«Дачную амнистию» распространят на бани и сараи

Госдума одобрила применение «дачной амнистии» к хозпостройкам
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"Чапаевские бани" и "Ананьевские". Екатеринбург, баня
Такая программа позволяет регистрировать постройки на даче в упрощенном формате Фото:

В первом чтении был одобрен законопроект, согласно которому «дачная амнистия» будет распространяться на хозяйственные постройки. Обсуждение прошло в Госдуме.

«Дачную амнистию» могут распространить на хозпостройки. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении», — сообщает telegram-канал «Дума ТВ».

Документ предлагает разрешить регистрацию хозяйственных построек на садовых участках в упрощенном формате. Также это касается и регистрации дачных домов, которые поделены между несколькими членами семьи. Такой документ был внесен в Госдуму 5 февраля, передает РАПСИ.

Программа «дачной амнистии» продлена до 2031 года. Такое поручение ранее дал президент России Владимир Путин.

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В первом чтении был одобрен законопроект, согласно которому «дачная амнистия» будет распространяться на хозяйственные постройки. Обсуждение прошло в Госдуме. «Дачную амнистию» могут распространить на хозпостройки. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении», — сообщает telegram-канал «Дума ТВ». Документ предлагает разрешить регистрацию хозяйственных построек на садовых участках в упрощенном формате. Также это касается и регистрации дачных домов, которые поделены между несколькими членами семьи. Такой документ был внесен в Госдуму 5 февраля, передает РАПСИ. Программа «дачной амнистии» продлена до 2031 года. Такое поручение ранее дал президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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