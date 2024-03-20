«Дачную амнистию» распространят на бани и сараи

В первом чтении был одобрен законопроект, согласно которому «дачная амнистия» будет распространяться на хозяйственные постройки. Обсуждение прошло в Госдуме.
«Дачную амнистию» могут распространить на хозпостройки. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении», — сообщает
Документ предлагает разрешить регистрацию хозяйственных построек на садовых участках в упрощенном формате. Также это касается и регистрации дачных домов, которые поделены между несколькими членами семьи. Такой документ был внесен в Госдуму 5 февраля, передает РАПСИ.
Программа «дачной амнистии» продлена до 2031 года. Такое поручение ранее дал президент России Владимир Путин.
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