«Дачную амнистию» распространят на бани и сараи

Госдума одобрила применение «дачной амнистии» к хозпостройкам

20 марта 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Такая программа позволяет регистрировать постройки на даче в упрощенном формате Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В первом чтении был одобрен законопроект, согласно которому «дачная амнистия» будет распространяться на хозяйственные постройки. Обсуждение прошло в Госдуме. «Дачную амнистию» могут распространить на хозпостройки. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении», — сообщает telegram-канал «Дума ТВ». Документ предлагает разрешить регистрацию хозяйственных построек на садовых участках в упрощенном формате. Также это касается и регистрации дачных домов, которые поделены между несколькими членами семьи. Такой документ был внесен в Госдуму 5 февраля, передает РАПСИ. Программа «дачной амнистии» продлена до 2031 года. Такое поручение ранее дал президент России Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первом чтении был одобрен законопроект, согласно которому «дачная амнистия» будет распространяться на хозяйственные постройки. Обсуждение прошло в Госдуме. «Дачную амнистию» могут распространить на хозпостройки. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении», — сообщает telegram-канал «Дума ТВ». Документ предлагает разрешить регистрацию хозяйственных построек на садовых участках в упрощенном формате. Также это касается и регистрации дачных домов, которые поделены между несколькими членами семьи. Такой документ был внесен в Госдуму 5 февраля, передает РАПСИ. Программа «дачной амнистии» продлена до 2031 года. Такое поручение ранее дал президент России Владимир Путин.