В РФ хотят продлить упрощенную регистрацию домов в СНТ

03 декабря 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

Для постановки строения в СНТ необходимо провести собрание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возможность упрощенной регистрации зданий и СНТ, возведенных до 2004 года, планируют продлить до 2031 года. Об этом сообщается в законопроекте, опубликованном в Системе обеспечения законодательной власти. В Росреестре отметили, что поддерживают продление. «Упрощенная регистрация создает условия для завершения оформления прав на такие объекты, их вовлечение в гражданский оборот. Садоводы смогут реконструировать их либо передать на баланс органов госвласти и местного самоуправления», — заявили «Известиям» в Росреестре. Адвокат Светлана Жмурко пояснила изданию, что для решения постановки строения на учет необходимо провести собрание СНТ, которое достаточно сложно собрать, да еще и проголосовать должны не менее 2/3 от присутствующих. По мнению эксперта, еще одной проблемой является то, что люди регистрировали дома в качестве «нежилых строений» или садовых домов, поэтому не могут там прописаться, провести газ, оформить сельский тариф на электроэнергию.

Возможность упрощенной регистрации зданий и СНТ, возведенных до 2004 года, планируют продлить до 2031 года. Об этом сообщается в законопроекте, опубликованном в Системе обеспечения законодательной власти. В Росреестре отметили, что поддерживают продление. «Упрощенная регистрация создает условия для завершения оформления прав на такие объекты, их вовлечение в гражданский оборот. Садоводы смогут реконструировать их либо передать на баланс органов госвласти и местного самоуправления», — заявили «Известиям» в Росреестре. Адвокат Светлана Жмурко пояснила изданию, что для решения постановки строения на учет необходимо провести собрание СНТ, которое достаточно сложно собрать, да еще и проголосовать должны не менее 2/3 от присутствующих. По мнению эксперта, еще одной проблемой является то, что люди регистрировали дома в качестве «нежилых строений» или садовых домов, поэтому не могут там прописаться, провести газ, оформить сельский тариф на электроэнергию.