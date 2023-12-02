02 декабря 2023

В РФ хотят продлить упрощенную регистрацию домов в СНТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Чеховский мост. Курган, кровля, частный сектор, крыши домов, чеховский мост, дома
Для постановки строения в СНТ необходимо провести собрание Фото:

Возможность упрощенной регистрации зданий и СНТ, возведенных до 2004 года, планируют продлить до 2031 года. Об этом сообщается в законопроекте, опубликованном в Системе обеспечения законодательной власти. В Росреестре отметили, что поддерживают продление.

«Упрощенная регистрация создает условия для завершения оформления прав на такие объекты, их вовлечение в гражданский оборот. Садоводы смогут реконструировать их либо передать на баланс органов госвласти и местного самоуправления», — заявили «Известиям» в Росреестре.

Адвокат Светлана Жмурко пояснила изданию, что для решения постановки строения на учет необходимо провести собрание СНТ, которое достаточно сложно собрать, да еще и проголосовать должны не менее 2/3 от присутствующих. По мнению эксперта, еще одной проблемой является то, что люди регистрировали дома в качестве «нежилых строений» или садовых домов, поэтому не могут там прописаться, провести газ, оформить сельский тариф на электроэнергию.

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Возможность упрощенной регистрации зданий и СНТ, возведенных до 2004 года, планируют продлить до 2031 года. Об этом сообщается в законопроекте, опубликованном в Системе обеспечения законодательной власти. В Росреестре отметили, что поддерживают продление. «Упрощенная регистрация создает условия для завершения оформления прав на такие объекты, их вовлечение в гражданский оборот. Садоводы смогут реконструировать их либо передать на баланс органов госвласти и местного самоуправления», — заявили «Известиям» в Росреестре. Адвокат Светлана Жмурко пояснила изданию, что для решения постановки строения на учет необходимо провести собрание СНТ, которое достаточно сложно собрать, да еще и проголосовать должны не менее 2/3 от присутствующих. По мнению эксперта, еще одной проблемой является то, что люди регистрировали дома в качестве «нежилых строений» или садовых домов, поэтому не могут там прописаться, провести газ, оформить сельский тариф на электроэнергию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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