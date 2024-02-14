Путин продлил дачную амнистию до 2031 года

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Клипарт, разное. Екатеринбург, огород, дача, сад, теплица, подсобное хозяйство
Владимир Путин продлил возможность зарегистрировать дачный участок в упрощенном формате до 2031 года Фото:

Президент России Владимир Путин до 2031 года продлил возможность для россиян зарегистрировать здания и садовые участки в упрощенном формате. Соответствующий законопроект размещен на портале опубликования правовых актов.

«Слова 1 января 2024 года заменить славами 1 марта 2031 года», — отмечается в соответствующем документе. Дачная амнистия позволяет оформить жилые дома и право собственности на землю под ними.

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Президент России Владимир Путин до 2031 года продлил возможность для россиян зарегистрировать здания и садовые участки в упрощенном формате. Соответствующий законопроект размещен на портале опубликования правовых актов. «Слова 1 января 2024 года заменить славами 1 марта 2031 года», — отмечается в соответствующем документе. Дачная амнистия позволяет оформить жилые дома и право собственности на землю под ними.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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