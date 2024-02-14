Путин продлил дачную амнистию до 2031 года

Владимир Путин продлил возможность зарегистрировать дачный участок в упрощенном формате до 2031 года
Президент России Владимир Путин до 2031 года продлил возможность для россиян зарегистрировать здания и садовые участки в упрощенном формате. Соответствующий законопроект размещен на портале опубликования правовых актов.
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