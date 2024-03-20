Пострадавшая от зубов Кологривого ждет извинений от актера

20 марта 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Пострадавшая от зубов Никиты Кологривого не собирается подавать в суд на актера Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС Пострадавшая от выходки актера театра и кино Никиты Кологривого, известного по роли Кащея в сериале «Слово пацана», официантка лаундж-бара заявила, что хочет получить от артиста только извинения. Иск в суд она не собирается подавать. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Пусть извинится нормально — и все», — передает telegram-канал слова пострадавшей. Она отметила, что не имеет претензий к актеру. По данным telegram-канала, девушка еще на работе в баре осмотрела укус Кологривого. На этом месте остались следы от зубов и огромный синяк, на следующий день он стал еще больше. Пострадавшая не собирается подавать иск в суд. Ранее в сети появилось видео, как Кологривый сильно укусил за ногу официантку в баре. После такой выходки актера выгнали из заведения. Он, в свою очередь, написал заявление в полицию. На данный момент артист находится в «обезьяннике». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшая от выходки актера театра и кино Никиты Кологривого, известного по роли Кащея в сериале «Слово пацана», официантка лаундж-бара заявила, что хочет получить от артиста только извинения. Иск в суд она не собирается подавать. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Пусть извинится нормально — и все», — передает telegram-канал слова пострадавшей. Она отметила, что не имеет претензий к актеру. По данным telegram-канала, девушка еще на работе в баре осмотрела укус Кологривого. На этом месте остались следы от зубов и огромный синяк, на следующий день он стал еще больше. Пострадавшая не собирается подавать иск в суд. Ранее в сети появилось видео, как Кологривый сильно укусил за ногу официантку в баре. После такой выходки актера выгнали из заведения. Он, в свою очередь, написал заявление в полицию. На данный момент артист находится в «обезьяннике».