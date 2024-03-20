Появилось видео нападения Кологривого на официантку в баре

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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Кологривый укусил официантку лаундж-бара за ногу Фото:

В сети появилось видео, как актер театра и кино Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана», укусил официантку в лаундж-баре Новосибирска. Такие кадры опубликовал telegram-канал 112.

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«Восходящая звезда российского кино мирно и уютно лежит на коленях официантки, общается, все улыбаются. Но потом гость начал тянуть руки куда не надо и получил отпор, а в ответ сильно укусил девушку за ногу», — описывает кадры на видео telegram-канал. После этого актера выгнали из бара.

Кологривый написал заявление в полицию. На данный момент он находится в «обезьяннике» и ждет суда. Предварительно, его могут отправить в спецприемник еще на 15 суток.

Ранее режиссер и продюсер Георгий Малков сообщил, что такая выходка актера не повлияет на работу по проекту «Возвращение попугая Кеши». Он отметил, что съемки киноленты завершились, повода реагировать пока нет.

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В сети появилось видео, как актер театра и кино Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана», укусил официантку в лаундж-баре Новосибирска. Такие кадры опубликовал telegram-канал 112. «Восходящая звезда российского кино мирно и уютно лежит на коленях официантки, общается, все улыбаются. Но потом гость начал тянуть руки куда не надо и получил отпор, а в ответ сильно укусил девушку за ногу», — описывает кадры на видео telegram-канал. После этого актера выгнали из бара. Кологривый написал заявление в полицию. На данный момент он находится в «обезьяннике» и ждет суда. Предварительно, его могут отправить в спецприемник еще на 15 суток. Ранее режиссер и продюсер Георгий Малков сообщил, что такая выходка актера не повлияет на работу по проекту «Возвращение попугая Кеши». Он отметил, что съемки киноленты завершились, повода реагировать пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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