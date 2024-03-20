Как в ХМАО подать заявление о зачислении в первый класс. Инфографика

С 26 марта в ХМАО стартует приемная кампания по зачислению детей в первый класс
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С 26 марта в ХМАО стартует приемная кампания по зачислению детей в первый класс Фото:

С 26 марта в Ханты-Мансийском автономном округе стартует первый этап приемной кампании по зачислению школьников в первые классы. Чтобы в сентябре будущие первоклассники смогли отправиться на первую в жизни линейку, родителям стоит обратить внимание на сроки подачи документов в школу и нюансы их оформления. Об этом в материале URA.RU.

Сроки подачи заявлений

Каждый муниципалитет ХМАО самостоятельно устанавливает сроки начала приемной кампании. Всего планируется два этапа приема документов: с 26 марта по 30 июня по прописке или временной регистрации, с 6 июля документы принимаются не по месту прописки, при наличии в школе свободных мест.

Так, самый первый город, который объявляет о наборе первоклассников на первом этапе приема — Мегион. Уже с 26 марта жители города смогут подать заявления для зачисления школьников. Прием документов начнется в следующем порядке:

  • Когалым и Нижневартовск — 27 марта в 9:00;
  • Сургут — 28 марта в 8:00;
  • Белоярский район и Пыть-Ях — 28 марта в 9:00;
  • Нефтеюганск — 29 марта в 8:00;
  • Урай — 29 марта в 9:00;
  • Ханты-Мансийск, Югорск и Кондинский район — 1 апреля без определенного времени;
  • Советский район — 1 апреля в 9:00.

Важно! Заявления необходимо подавать с указанного времени. Если направить их раньше, они будут отклонены. В течение первых трех дней июля школы ХМАО обязаны опубликовать списки о зачислении первоклассников.

Способы подачи заявлений

Подать документы родители будущих первоклассников могут любым удобным способом:

  • лично обратившись в школу;
  • на портале Госуслуг;
  • направить документы почтой с уведомлением.

Кто может рассчитывать на внеочередное право зачисления в первый класс

Вне очереди в первые классы зачисляются дети, чьи родители погибли на СВО или позже из-за полученных травм и заболеваний. Также это право распространяется на семьи военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств. Внеочередное право есть и у детей, чьи братья и сестры уже учатся в данной школе.

Какие документы нужны

Вместе с заявлением на зачисление в первый класс необходимо подготовить базовый пакет документов:

  • Паспорт родителя;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ с пропиской.

По данным департамента образования Югры, всего в 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе 314 школ готовы к зачислению первоклассников. Для детей подготовлено 22 591 мест.

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С 26 марта в Ханты-Мансийском автономном округе стартует первый этап приемной кампании по зачислению школьников в первые классы. Чтобы в сентябре будущие первоклассники смогли отправиться на первую в жизни линейку, родителям стоит обратить внимание на сроки подачи документов в школу и нюансы их оформления. Об этом в материале URA.RU. Каждый муниципалитет ХМАО самостоятельно устанавливает сроки начала приемной кампании. Всего планируется два этапа приема документов: с 26 марта по 30 июня по прописке или временной регистрации, с 6 июля документы принимаются не по месту прописки, при наличии в школе свободных мест. Так, самый первый город, который объявляет о наборе первоклассников на первом этапе приема — Мегион. Уже с 26 марта жители города смогут подать заявления для зачисления школьников. Прием документов начнется в следующем порядке: Важно! Заявления необходимо подавать с указанного времени. Если направить их раньше, они будут отклонены. В течение первых трех дней июля школы ХМАО обязаны опубликовать списки о зачислении первоклассников. Подать документы родители будущих первоклассников могут любым удобным способом: Вне очереди в первые классы зачисляются дети, чьи родители погибли на СВО или позже из-за полученных травм и заболеваний. Также это право распространяется на семьи военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств. Внеочередное право есть и у детей, чьи братья и сестры уже учатся в данной школе. Вместе с заявлением на зачисление в первый класс необходимо подготовить базовый пакет документов: По данным департамента образования Югры, всего в 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе 314 школ готовы к зачислению первоклассников. Для детей подготовлено 22 591 мест.
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