Пермский завод заплатил 58,9 млн рублей из-за экологической катастрофы

20 марта 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Березниковское предприятие долгое время загрязняло почву Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае Березниковский содовый завод заплатил 58,9 млн рублей, чтобы восстановить почву. Предприятие долгое время сливало сточные воды на прилегающую территорию. Это привело к экологической катастрофе. «Предприятие сбрасывало производственные сточные воды на почву прилегающей территории, что повлекло ее загрязнение такими веществами, как кальций, калий, натрий, магний, хлорид-ион, нитритный и нитратный азот, сульфат-ионы, хлорид-ионы. По результатам экспертного заключения вред, причиненный окружающей среде, составил свыше 58,9 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Пермского края. В ведомстве уточнили, что прокуратура добивалась выплаты компенсации через суд, так как завод отказывался платить. Суд встал на сторону прокурора и обязал предприятие выплатить 58,9 млн рублей. Деньги обещают потратить на восстановление почвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае Березниковский содовый завод заплатил 58,9 млн рублей, чтобы восстановить почву. Предприятие долгое время сливало сточные воды на прилегающую территорию. Это привело к экологической катастрофе. «Предприятие сбрасывало производственные сточные воды на почву прилегающей территории, что повлекло ее загрязнение такими веществами, как кальций, калий, натрий, магний, хлорид-ион, нитритный и нитратный азот, сульфат-ионы, хлорид-ионы. По результатам экспертного заключения вред, причиненный окружающей среде, составил свыше 58,9 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Пермского края. В ведомстве уточнили, что прокуратура добивалась выплаты компенсации через суд, так как завод отказывался платить. Суд встал на сторону прокурора и обязал предприятие выплатить 58,9 млн рублей. Деньги обещают потратить на восстановление почвы.