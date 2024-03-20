Пермский завод заплатил 58,9 млн рублей из-за экологической катастрофы

В Пермском крае Березниковский содовый завод заплатил 58,9 млн рублей, чтобы восстановить почву. Предприятие долгое время сливало сточные воды на прилегающую территорию. Это привело к экологической катастрофе.
«Предприятие сбрасывало производственные сточные воды на почву прилегающей территории, что повлекло ее загрязнение такими веществами, как кальций, калий, натрий, магний, хлорид-ион, нитритный и нитратный азот, сульфат-ионы, хлорид-ионы. По результатам экспертного заключения вред, причиненный окружающей среде, составил свыше 58,9 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Пермского края.
В ведомстве уточнили, что прокуратура добивалась выплаты компенсации через суд, так как завод отказывался платить. Суд встал на сторону прокурора и обязал предприятие выплатить 58,9 млн рублей. Деньги обещают потратить на восстановление почвы.
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