Пермский завод заплатил 58,9 млн рублей из-за экологической катастрофы

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Березниковское предприятие долгое время загрязняло почву Фото:

В Пермском крае Березниковский содовый завод заплатил 58,9 млн рублей, чтобы восстановить почву. Предприятие долгое время сливало сточные воды на прилегающую территорию. Это привело к экологической катастрофе.

«Предприятие сбрасывало производственные сточные воды на почву прилегающей территории, что повлекло ее загрязнение такими веществами, как кальций, калий, натрий, магний, хлорид-ион, нитритный и нитратный азот, сульфат-ионы, хлорид-ионы. По результатам экспертного заключения вред, причиненный окружающей среде, составил свыше 58,9 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Пермского края.

В ведомстве уточнили, что прокуратура добивалась выплаты компенсации через суд, так как завод отказывался платить. Суд встал на сторону прокурора и обязал предприятие выплатить 58,9 млн рублей. Деньги обещают потратить на восстановление почвы.

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В Пермском крае Березниковский содовый завод заплатил 58,9 млн рублей, чтобы восстановить почву. Предприятие долгое время сливало сточные воды на прилегающую территорию. Это привело к экологической катастрофе. «Предприятие сбрасывало производственные сточные воды на почву прилегающей территории, что повлекло ее загрязнение такими веществами, как кальций, калий, натрий, магний, хлорид-ион, нитритный и нитратный азот, сульфат-ионы, хлорид-ионы. По результатам экспертного заключения вред, причиненный окружающей среде, составил свыше 58,9 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Пермского края. В ведомстве уточнили, что прокуратура добивалась выплаты компенсации через суд, так как завод отказывался платить. Суд встал на сторону прокурора и обязал предприятие выплатить 58,9 млн рублей. Деньги обещают потратить на восстановление почвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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