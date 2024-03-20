Депутаты разругались из-за фуршета в мэрии Екатеринбурга после выборов

Спикеру думы Екатеринбурга Гурарий нахамили в секретном чате

20 марта 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

В перепалке досталось Анне Гурарий, на хамство она пока не ответила Фото: Илья Московец © URA.RU Между депутатами гордумы Екатеринбурга возникли разногласия сразу после окончания президентских выборов. По данным URA.RU, группу политиков возмутило, что их слишком поздно оповестили о том, что в мэрии всех собирают на небольшой фуршет вечером 17 марта. Как стало известно агентству, в 20:25 спикер думы Анна Гурарий в WhatsApp-чате фракции «Единой России» пригласила коллег, которые последние несколько недель работали на явку и результат основного кандидата, в 21:00 подвести итоги в 531 кабинете городской администрации — вместе с мэром Алексеем Орловым, его замами, главами районов. Один из депутатов задал вопрос, волновавший и других депутатов: такое, на его взгляд, пренебрежительное отношение к депутатам — позиция гордумы или мэрии? И тут в разговор вступил Александр Колесников. «А может кто-то не на своем месте?» — поинтересовался он. Все, конечно, прочитали в этом обращение к Гурарий. Источник URA.RU в муниципальной власти утверждает, что мэрия в данном случае ни при чем: Орлов на заседании штабов 15-го и 16 марта неоднократно анонсировал, что ждет всех в мэрии вечером 17-го. И называл конкретное время. Гурарий на дерзкое сообщение Колесникова в чате не ответила — вероятно, отложив ответ на потом. В беседе с URA.RU она дала понять, что не намерена «выносить сор из избы». А Колесников на вопрос журналиста не отреагировал. О первых столкновениях между Гурарий, назначенной спикером в октябре 2023-го — после выборов, — и отдельными кланами, представленными в думе, агентство сообщало в начале марта. Сразу несколько депутатов из числа свидетелей перепалки 17 марта убеждены, что, поскольку жесткий запрет на политические интриги, перестал действовать, противоречия внутри думы обострятся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между депутатами гордумы Екатеринбурга возникли разногласия сразу после окончания президентских выборов. По данным URA.RU, группу политиков возмутило, что их слишком поздно оповестили о том, что в мэрии всех собирают на небольшой фуршет вечером 17 марта. Как стало известно агентству, в 20:25 спикер думы Анна Гурарий в WhatsApp-чате фракции «Единой России» пригласила коллег, которые последние несколько недель работали на явку и результат основного кандидата, в 21:00 подвести итоги в 531 кабинете городской администрации — вместе с мэром Алексеем Орловым, его замами, главами районов. Один из депутатов задал вопрос, волновавший и других депутатов: такое, на его взгляд, пренебрежительное отношение к депутатам — позиция гордумы или мэрии? И тут в разговор вступил Александр Колесников. «А может кто-то не на своем месте?» — поинтересовался он. Все, конечно, прочитали в этом обращение к Гурарий. Источник URA.RU в муниципальной власти утверждает, что мэрия в данном случае ни при чем: Орлов на заседании штабов 15-го и 16 марта неоднократно анонсировал, что ждет всех в мэрии вечером 17-го. И называл конкретное время. Гурарий на дерзкое сообщение Колесникова в чате не ответила — вероятно, отложив ответ на потом. В беседе с URA.RU она дала понять, что не намерена «выносить сор из избы». А Колесников на вопрос журналиста не отреагировал. О первых столкновениях между Гурарий, назначенной спикером в октябре 2023-го — после выборов, — и отдельными кланами, представленными в думе, агентство сообщало в начале марта. Сразу несколько депутатов из числа свидетелей перепалки 17 марта убеждены, что, поскольку жесткий запрет на политические интриги, перестал действовать, противоречия внутри думы обострятся.