В Перми начали выдавать ключи дольщикам скандального долгостроя

20 марта 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Жильцы ждали своих квартир шесть лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми начали выдавать ключи дольщикам жилого комплекса «Весна» на улице Переселенческая, 98. Будущие новоселы ждали своих квартир шесть лет. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. «В Перми введен в эксплуатацию многоквартирный дом на ул. Переселенческая,98 в жилом комплексе „Весна“. 20 марта, началась передача ключей первым собственникам квартир. Всего в скором времени в 15-этажный дом, общей жилой площадью 6,5 тысячи квадратных метров переедут 117 дольщиков», — сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. Одна из семей Натальи и Кирилла Метелкиных ждали ключи от новой квартиры шесть лет. Когда они заключали договор долевого участия, их старшей дочери было два года. После этого у них родилась еще одна дочь. Сейчас они будут переезжать в новую квартиру вчетвером. «Очень рады. Получили ключи, скорее делать ремонт, ставить кухню и переезжать», — рассказали супруги. Уточняется, что в этом жилом комплексе в скором времени будут сданы еще два дома. Сейчас там проходят проверки. После этого дольщиков пригласят на приемку квартир и передачу ключей. «Мы будем продолжать работу, пока не будут восстановлены права всех дольщиков», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Жилой комплекс «Весна» возводил застройщик «Камская долина». В 2018 году девелопер был признан банкротом, а его топ-менеджеру Алевтине Романовой суд назначил пять лет колонии общего режима. У застройщика осталось несколько незавершенных домов, в том числе на улице Углеуральской, 25, улице Переселенческой, 98 и улице Переселенческой, 100. Чтобы расплатиться с кредиторами, она продала пять квартир в одном из домов ЖК «Весна», которые уже принадлежали другой компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми начали выдавать ключи дольщикам жилого комплекса «Весна» на улице Переселенческая, 98. Будущие новоселы ждали своих квартир шесть лет. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. «В Перми введен в эксплуатацию многоквартирный дом на ул. Переселенческая,98 в жилом комплексе „Весна“. 20 марта, началась передача ключей первым собственникам квартир. Всего в скором времени в 15-этажный дом, общей жилой площадью 6,5 тысячи квадратных метров переедут 117 дольщиков», — сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. Одна из семей Натальи и Кирилла Метелкиных ждали ключи от новой квартиры шесть лет. Когда они заключали договор долевого участия, их старшей дочери было два года. После этого у них родилась еще одна дочь. Сейчас они будут переезжать в новую квартиру вчетвером. «Очень рады. Получили ключи, скорее делать ремонт, ставить кухню и переезжать», — рассказали супруги. Уточняется, что в этом жилом комплексе в скором времени будут сданы еще два дома. Сейчас там проходят проверки. После этого дольщиков пригласят на приемку квартир и передачу ключей. «Мы будем продолжать работу, пока не будут восстановлены права всех дольщиков», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Жилой комплекс «Весна» возводил застройщик «Камская долина». В 2018 году девелопер был признан банкротом, а его топ-менеджеру Алевтине Романовой суд назначил пять лет колонии общего режима. У застройщика осталось несколько незавершенных домов, в том числе на улице Углеуральской, 25, улице Переселенческой, 98 и улице Переселенческой, 100. Чтобы расплатиться с кредиторами, она продала пять квартир в одном из домов ЖК «Весна», которые уже принадлежали другой компании.