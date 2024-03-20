Что такое дачная амнистия, и как ей воспользоваться

Дачная амнистия продлена до 1 марта 2031 года

20 марта 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

В 2024 году по дачной амнистии можно будет оформить сараи, бани и другие вспомогательные объекты на участке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума одобрила законопроект, согласно которому в 2024 году будет проведено расширение дачной амнистии. При таком условии можно будет оформить дома, которые построены до 1998 года, и вспомогательные сооружения, поставленные на технический учет до 2013 года. URA.RU рассказывает, что такое дачная амнистия, как ей пользоваться, и какие могут возникнуть трудности при ее оформлении. Основы дачной амнистии Дачная амнистия (ДА) — это законодательная инициатива, позволяющая гражданам России упростить процесс оформления прав собственности на земельные участки и постройки, которые ранее не были зарегистрированы. Это дает возможность легализовать объекты недвижимости без необходимости предоставления широкого пакета документов. Также эта инициатива касается объектов недвижимости в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Она позволяет оформить права на постройки, возведенные до 14 мая 1998 года, и земельные участки, полученные до 30 октября 2001 года. Дачная амнистия предоставляет упрощенный порядок регистрации прав на дачные участки и объекты недвижимости, расположенные на них. Процедура доступна до 1 марта 2031 года и касается как первоначальных получателей участков, так и их наследников. Зачем оформлять дачную амнистию на объекты Незарегистрированная дачная недвижимость может привести к серьезным юридическим проблемам для владельца. Такие объекты могут быть признаны самовольными постройками, что влечет за собой риск их сноса. Кроме того, «нелегальные» строения нельзя будет продать, подарить, передать по наследству или сдать в аренду. Зарегистрированная садовая недвижимость признается законной собственностью, что дает право на компенсацию в случае изъятия участка государством для общественных нужд. Также в случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения или пожары, зарегистрированный собственник имеет право на возмещение ущерба. Объекты недвижимости, подпадающие под дачную амнистию Садовые и жилые дома на землях для садоводства и ИЖС;

земельные участки, предоставленные до 30.01.2001 года;

гаражи и хозяйственные постройки без необходимости получения разрешения на строительство.

дома и строения, не превышающие трех этажей или не выше 20 метров. Также они не могут состоять из квартир. Регистрация прав в рамках дачной амнистии Возможна регистрация прав на: участки под ИЖС, гаражи, огороды, сады, дачи и подсобные хозяйства;

капитальные строения: дома, сараи, бани, гаражи и другие хозяйственные строения;

постройки общего пользования в СНТ такие, как водонапорные башни и сторожки. Как оформить участок Для оформления права собственности на дачный участок и постройки необходимо вызвать кадастрового инженера для подготовки технического плана. Документы, подготовленные инженером, включая декларацию о характеристиках объекта, подаются через МФЦ или Росреестр. Для земельного участка необходимо предоставить: заявление о регистрации права;

правоустанавливающие документы на участок;

кадастровый паспорт земельного участка. Право собственности регистрируется независимо от вида права, на основании которого участок был предоставлен. Если в документах не указан вид права, участок считается предоставленным в собственность. Кроме того, для регистрации жилых и садовых домов, а также других построек требуется технический план и документы на землю. Также понадобится заключение о безопасности объекта. Уведомление о планируемом строительстве Перед началом строительства необходимо уведомить государственный орган, выдающий разрешения на строительство. К заявлению прилагаются документы на землю и описание облика будущей постройки. Уполномоченный орган в течение семи дней рассматривает заявление и направляет уведомление о возможности или невозможности строительства. Трудности при оформлении дачной амнистии Задержки в регистрации Одной из распространенных трудностей является задержка получения заявления о постановке на кадастровый учет или о регистрации прав собственности. Если документы не приходят в установленные сроки, правообладатель имеет возможность направить их самостоятельно. Отказ в постановке на кадастровый учет Неподтвержденное право собственности на участок или недвижимость;

недостаточность предоставленных документов для подтверждения собственности;

ошибки в оформлении документов или неверная информация в них;

невозможность оформления объекта в собственность по закону;

отсутствие сведений об объекте в базе данных Росреестра, что требует проведения процедуры межевания. Проблемы с оплатой госпошлины В случае отсутствия в уведомлении реквизитов для оплаты госпошлины, заявитель может столкнуться с проблемой ее неуплаты. Рекомендуется заранее уточнить размер пошлины и реквизиты для оплаты. Как в упрощенном порядке зарегистрировать недвижимость Какие документы понадобятся для регистрации? Технический план от кадастрового инженера: Документ должен содержать точное описание объекта недвижимости и его характеристик. Сведения основаны на декларации об объекте, которую составляет и заверяет владелец земельного участка. Правоустанавливающий документ на земельный участок: Если право собственности на участок еще не зарегистрировано в ЕГРН, необходимо предоставить документ, подтверждающий права на участок (договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о праве на наследство и т. д.). При подаче документов требуется оплатить государственную пошлину. Ее размер составляет 350 рублей. Наследники также имеют право воспользоваться упрощенным порядком оформления. В этом случае к пакету документов добавляется свидетельство о праве на наследство. Госпошлина для наследников составляет 2000 рублей. Как подать документы? Электронная подача через сайт Росреестра или Госуслуг : Требуется наличие электронной подписи;

: Требуется наличие электронной подписи; Личное посещение МФЦ : Документы можно подать в бумажном виде;

: Документы можно подать в бумажном виде; Через нотариуса : Нотариус может помочь с оформлением и подачей документов;

: Нотариус может помочь с оформлением и подачей документов; Выездной прием: В некоторых случаях возможна подача документов через выездные приемы специалистов. Плюсы и минусы дачной амнистии Преимущества: упрощение оформления прав;

увеличение оборота земельных участков;

защита имущественных прав;

точность оформления прав на участок;

ликвидность недвижимости: увеличивается стоимость недвижимости и предоставляется возможность использовать ее в качестве залога для получения кредитов. Недостатки: налоговые обязательства;

бюрократические процедуры при ЧП: в случае сноса постройки или возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как пожар, требуется оформление соответствующих актов и корректировка данных в кадастре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума одобрила законопроект, согласно которому в 2024 году будет проведено расширение дачной амнистии. При таком условии можно будет оформить дома, которые построены до 1998 года, и вспомогательные сооружения, поставленные на технический учет до 2013 года. URA.RU рассказывает, что такое дачная амнистия, как ей пользоваться, и какие могут возникнуть трудности при ее оформлении. Дачная амнистия (ДА) — это законодательная инициатива, позволяющая гражданам России упростить процесс оформления прав собственности на земельные участки и постройки, которые ранее не были зарегистрированы. Это дает возможность легализовать объекты недвижимости без необходимости предоставления широкого пакета документов. Также эта инициатива касается объектов недвижимости в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Она позволяет оформить права на постройки, возведенные до 14 мая 1998 года, и земельные участки, полученные до 30 октября 2001 года. Дачная амнистия предоставляет упрощенный порядок регистрации прав на дачные участки и объекты недвижимости, расположенные на них. Процедура доступна до 1 марта 2031 года и касается как первоначальных получателей участков, так и их наследников. Незарегистрированная дачная недвижимость может привести к серьезным юридическим проблемам для владельца. Такие объекты могут быть признаны самовольными постройками, что влечет за собой риск их сноса. Кроме того, «нелегальные» строения нельзя будет продать, подарить, передать по наследству или сдать в аренду. Зарегистрированная садовая недвижимость признается законной собственностью, что дает право на компенсацию в случае изъятия участка государством для общественных нужд. Также в случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения или пожары, зарегистрированный собственник имеет право на возмещение ущерба. Возможна регистрация прав на: Для оформления права собственности на дачный участок и постройки необходимо вызвать кадастрового инженера для подготовки технического плана. Документы, подготовленные инженером, включая декларацию о характеристиках объекта, подаются через МФЦ или Росреестр. Право собственности регистрируется независимо от вида права, на основании которого участок был предоставлен. Если в документах не указан вид права, участок считается предоставленным в собственность. Кроме того, для регистрации жилых и садовых домов, а также других построек требуется технический план и документы на землю. Также понадобится заключение о безопасности объекта. Перед началом строительства необходимо уведомить государственный орган, выдающий разрешения на строительство. К заявлению прилагаются документы на землю и описание облика будущей постройки. Уполномоченный орган в течение семи дней рассматривает заявление и направляет уведомление о возможности или невозможности строительства. Одной из распространенных трудностей является задержка получения заявления о постановке на кадастровый учет или о регистрации прав собственности. Если документы не приходят в установленные сроки, правообладатель имеет возможность направить их самостоятельно. В случае отсутствия в уведомлении реквизитов для оплаты госпошлины, заявитель может столкнуться с проблемой ее неуплаты. Рекомендуется заранее уточнить размер пошлины и реквизиты для оплаты. При подаче документов требуется оплатить государственную пошлину. Ее размер составляет 350 рублей. Наследники также имеют право воспользоваться упрощенным порядком оформления. В этом случае к пакету документов добавляется свидетельство о праве на наследство. Госпошлина для наследников составляет 2000 рублей.