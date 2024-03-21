Юрист Рябых назвал регионы РФ, где государство чаще отбирает земли

Борьба с незаконной приватизацией земельных участков набирает в России обороты. За последние 10 лет чаще всего были выявлены такие нарушения в Подмосковье, Ленинградской и Воронежской областях, Краснодарском крае, а также в республике Крым. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал юрист, управляющий партнер юридической компании GAP Дмитрий Рябых.
Генпрокуратура РФ требует изъять 13 земельных участков в Московской области — в поселке Барвиха и в деревне Жуковка. Они были закреплены за клиническим санаторием «Барвиха», находившимся с 1994 года в ведении Управления делами президента РФ, и незаконно приватизированы в начале 2000-х годов.
«Можно уверенно заявить о наличии проблемы и работе государства над ее решением. За последние 10 лет чаще всего были выявлены нарушения в приватизации земель Подмосковья, Ленинградской и Воронежской областей, в Краснодарском крае, а также в Крыму. В настоящее время точных данных о количестве таких участков нет. Борьба с незаконной приватизацией будет нарастать во всех субъектах РФ», — сказал Дмитрий Рябых.
Какая земля считается незаконно приватизированной
Юрист подчеркнул, что строительство дома не сделает землю под ним законной собственностью. «Для приватизации необходимо разрешение властей. Если у собственника отсутствуют необходимые документы, земельный участок считается незаконно присвоенным. Работы по строительству и благоустройству не являются основанием для его присвоения. Возведение дома на бесхозной территории также не означает, что земля под ним перейдет в собственность. Даже если у участка нет прямого владельца, присвоить его нельзя. Территория находится в ведении государственного фонда или муниципальных органов, самовольно ее использовать запрещено», — объяснил собеседник агентства.
Что грозит за незаконную приватизацию
Юрист рассказал, что грозит гражданину, захватившему землю:
- Если участок присвоен незаконно, собственник, в том числе, государство, может обратиться в суд.
- Потребовать признание всех сделок с землей не имеющими силы. В таком случае договоры дальнейшей купли-продажи или аренды будут аннулированы.
- Освободить участок, в том числе избавиться от следов незаконного владения. Если на земле построили дом или высадили грядки, их также необходимо ликвидировать по первому обращению собственника.
- Если на земельном участке кто-то наживался, затребовать компенсацию.
Начало приватизации сельскохозяйственных земель в России было положено законом от 23 ноября 1990 года «О земельной реформе». В соответствии с ним, участки колхозов могли передаваться в коллективную, долевую или совместную собственность. Относилось это как к предприятиям, так и к гражданам. Сейчас разные формы земельной собственности являются следствием этого перераспределения земли. В 2022 году в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил проблему — сделки 1990-х до сих пор несут риски для предпринимателей. Идет угроза принудительного отчуждения имущества и пересмотра итогов приватизации. Опасность несет отмена сделок, совершенных 10—25 лет назад. С февраля 2022-го до ноября 2023 года Генпрокуратура РФ подала не менее 55 исков об изъятии из частной собственности в пользу государства акций или недвижимого имущества, размер которого превышал 5 га (земельный участок) или 300 кв. м (нежилое помещение). Чаще всего причиной обращения в суд оказывалось нарушение действующего в период приватизации законодательства.
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