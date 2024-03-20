РИАН: уничтожены нападавшие на Белгородскую область украинские разведчики

РИАН: в результате удара по заводу дронов в Харькове убиты разведчики и наемники

20 марта 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

В Харькове собирали БПЛА для ударов по ВС РФ Фото: 354th Mobile Public Affairs Detachment / Pfc. Justin Snyder новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые участвовали в диверсионных атаках на Белгородскую область, а также иностранные специалисты в сфере ВПК были ликвидированы в Харькове. Это произошло в результате удара ВС РФ по военному заводу, где делают тяжелые ударные дроны для ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. «Днем [20 марта] был нанесен удар по производству беспилотников в Харькове… Много погибших — там было расположение личного состава, недавно прибыли военные от Главного управления разведки. Именно они пытаются штурмовать Белгородскую область», — приводит РИА Новости слова Лебедева. В результате удара погибли и военнослужащие, и собиравшие беспилотники рабочие с Западной Украины, и иностранные специалисты, помогавшие в снаряжении БПЛА, отметил Лебедев. По его данным, в цехе производились гексакоптеры «Вампир» («Баба-Яга»), переделанные из гражданских сельскохозяйственных дронов, и снаряды к ним. Как отмечает РИА Новости, «Вампиры» представляют серьезную опасность для российских солдат. Этот дрон малозаметен из-за карбонового корпуса, может нести большую боевую нагрузку — до 15 килограммов и пролетать до 10 километров. Его обычный боезапас — три-пять осколочных 82-миллиметровых мины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые участвовали в диверсионных атаках на Белгородскую область, а также иностранные специалисты в сфере ВПК были ликвидированы в Харькове. Это произошло в результате удара ВС РФ по военному заводу, где делают тяжелые ударные дроны для ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. «Днем [20 марта] был нанесен удар по производству беспилотников в Харькове… Много погибших — там было расположение личного состава, недавно прибыли военные от Главного управления разведки. Именно они пытаются штурмовать Белгородскую область», — приводит РИА Новости слова Лебедева. В результате удара погибли и военнослужащие, и собиравшие беспилотники рабочие с Западной Украины, и иностранные специалисты, помогавшие в снаряжении БПЛА, отметил Лебедев. По его данным, в цехе производились гексакоптеры «Вампир» («Баба-Яга»), переделанные из гражданских сельскохозяйственных дронов, и снаряды к ним. Как отмечает РИА Новости, «Вампиры» представляют серьезную опасность для российских солдат. Этот дрон малозаметен из-за карбонового корпуса, может нести большую боевую нагрузку — до 15 килограммов и пролетать до 10 километров. Его обычный боезапас — три-пять осколочных 82-миллиметровых мины.