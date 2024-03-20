Мэр Екатеринбурга, отпраздновав день рождения, поедет учиться на губернатора

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Подведение итогов президентских выборов в «Синара-Центре». Екатеринбург, орлов алексей
В Высшей школе госуправления РАНХиГС Алексей Орлов обучается уже несколько месяцев Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 20 марта — на следующий день после своего 57-летия — отправится на очередную сессию кремлевской «школы губернаторов». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации.

По его словам, на 19 марта Орлов взял выходной — чтобы спокойно отпраздновать день рождения в кругу близких. «А потом улетит в Москву — до конца недели — на „школу“», — поделился собеседник.

О том, что Орлов начал обучение по программе развития кадрового управленческого резерва в Высшей школе госуправления РАНХиГС, стало известно в сентябре 2023-го. По информации источника агентства, оно продлится «примерно до середины лета» 2024-го.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 20 марта — на следующий день после своего 57-летия — отправится на очередную сессию кремлевской «школы губернаторов». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации. По его словам, на 19 марта Орлов взял выходной — чтобы спокойно отпраздновать день рождения в кругу близких. «А потом улетит в Москву — до конца недели — на „школу“», — поделился собеседник. О том, что Орлов начал обучение по программе развития кадрового управленческого резерва в Высшей школе госуправления РАНХиГС, стало известно в сентябре 2023-го. По информации источника агентства, оно продлится «примерно до середины лета» 2024-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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