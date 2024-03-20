Мэр Екатеринбурга, отпраздновав день рождения, поедет учиться на губернатора

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 20 марта — на следующий день после своего 57-летия — отправится на очередную сессию кремлевской «школы губернаторов». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации.
По его словам, на 19 марта Орлов взял выходной — чтобы спокойно отпраздновать день рождения в кругу близких. «А потом улетит в Москву — до конца недели — на „школу“», — поделился собеседник.
О том, что Орлов начал обучение по программе развития кадрового управленческого резерва в Высшей школе госуправления РАНХиГС, стало известно в сентябре 2023-го. По информации источника агентства, оно продлится «примерно до середины лета» 2024-го.
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