Мэр Екатеринбурга поступил в кремлевскую школу губернаторов

Алексей Орлов вернется в город в конце недели Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поступил на обучение по программе развития кадрового управленческого резерва в Высшей школе госуправления РАНХиГС, которую неформально называют «школой губернаторов». Об этом URA.RU рассказал источник в областном правительстве.

«Орлов недавно получил приглашение. Обучение продлится около года (модули, вероятно, будут проходить с периодичностью в один-полтора месяца). Сегодня первый день», — поделился собеседник агентства.

В сентябре URA.RU сообщало о нескольких запросах из управления внутренней политики администрации президента РФ в свердловское УФСБ на предоставление информации об Орлове. Такое, объясняли источники URA.RU во власти, происходит, когда человека рассматривают на какую-либо позицию. А в конце 2022-го сообщалось, что Орлова включили в кремлевский кадровый резерв, из которого отбирают будущих глав регионов.

Губернаторские амбиции Орлову приписывают давно. Например, когда он работал в статусе первого зама губернатора Евгения Куйвашева (2017—2020 годы), его называли в числе претендентов на пост губернатора ХМАО, а затем и Пермского края. По одной из версий, такие слухи Орлов поддерживал и сам.