Бастрыкин проверит жалобу курганской семьи, которой угрожал бизнесмен

20 марта 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Бастрыкин приказал выяснить, кто угрожает курганской семье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль жалобу семьи из Курганской области, получавшей угрозы от предпринимателя. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком». «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко подготовить доклад о проверке жалобы семьи из села Сухоборского Щучанского района. В СМИ сообщалось, что представители агробизнеса разместили производство в жилой зоне их населенного пункта, чем создали невыносимые условия для местных жителей. Семье поступали угрозы», — говорится в сообщении представителей СК. По данным ведомства, семья обращалась к должностным лицам, но результата не добилась. По жалобе следователи проводят проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль жалобу семьи из Курганской области, получавшей угрозы от предпринимателя. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком». «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко подготовить доклад о проверке жалобы семьи из села Сухоборского Щучанского района. В СМИ сообщалось, что представители агробизнеса разместили производство в жилой зоне их населенного пункта, чем создали невыносимые условия для местных жителей. Семье поступали угрозы», — говорится в сообщении представителей СК. По данным ведомства, семья обращалась к должностным лицам, но результата не добилась. По жалобе следователи проводят проверку.