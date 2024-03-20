Бастрыкин проверит жалобу курганской семьи, которой угрожал бизнесмен

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин приказал выяснить, кто угрожает курганской семье Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль жалобу семьи из Курганской области, получавшей угрозы от предпринимателя. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком».

«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко подготовить доклад о проверке жалобы семьи из села Сухоборского Щучанского района. В СМИ сообщалось, что представители агробизнеса разместили производство в жилой зоне их населенного пункта, чем создали невыносимые условия для местных жителей. Семье поступали угрозы», — говорится в сообщении представителей СК.

По данным ведомства, семья обращалась к должностным лицам, но результата не добилась. По жалобе следователи проводят проверку.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль жалобу семьи из Курганской области, получавшей угрозы от предпринимателя. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком». «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко подготовить доклад о проверке жалобы семьи из села Сухоборского Щучанского района. В СМИ сообщалось, что представители агробизнеса разместили производство в жилой зоне их населенного пункта, чем создали невыносимые условия для местных жителей. Семье поступали угрозы», — говорится в сообщении представителей СК. По данным ведомства, семья обращалась к должностным лицам, но результата не добилась. По жалобе следователи проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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