Бастрыкин проверит жалобу курганской семьи, которой угрожал бизнесмен

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль жалобу семьи из Курганской области, получавшей угрозы от предпринимателя. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком».
«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко подготовить доклад о проверке жалобы семьи из села Сухоборского Щучанского района. В СМИ сообщалось, что представители агробизнеса разместили производство в жилой зоне их населенного пункта, чем создали невыносимые условия для местных жителей. Семье поступали угрозы», — говорится в сообщении представителей СК.
По данным ведомства, семья обращалась к должностным лицам, но результата не добилась. По жалобе следователи проводят проверку.
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