В ЯНАО капитан буксира пойдет под суд за гибель человека

В ЯНАО капитан буксира-толкача во время перевозки баржи нарушил технику безопасности. Он допустил нахождение водителей авто рядом с их машинами. В результате один из них упал в воду и утонул. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что уголовное дело по данному ЧП направлено в суд.
«Новоуренгойским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении капитана буксира-толкача. В сентябре 2023 года на 135 километре протоки Ванепарод реки Таз при транспортировке баржи капитан буксира нарушил правила безопасной … и допустил нахождение рядом с перевозимыми грузовыми автомобилями их водителей. При попытке подняться в кабину автомобиля один из водителей упал за борт и утонул», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Тело погибшего было найдено спустя две недели. Капитан буксира обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Информация о происшествии появилась в ямальский соцсетях в сентябре 2023 года. Уточнялось, что погибший был жителем Омска.
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