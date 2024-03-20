20 марта 2024

В ЯНАО капитан буксира пойдет под суд за гибель человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, зал суда, пустой зал суда, отмена судебного заседания
Капитана буксира обвиняют в нарушении техники безопасности Фото:

В ЯНАО капитан буксира-толкача во время перевозки баржи нарушил технику безопасности. Он допустил нахождение водителей авто рядом с их машинами. В результате один из них упал в воду и утонул. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что уголовное дело по данному ЧП направлено в суд.

«Новоуренгойским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении капитана буксира-толкача. В сентябре 2023 года на 135 километре протоки Ванепарод реки Таз при транспортировке баржи капитан буксира нарушил правила безопасной … и допустил нахождение рядом с перевозимыми грузовыми автомобилями их водителей. При попытке подняться в кабину автомобиля один из водителей упал за борт и утонул», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Тело погибшего было найдено спустя две недели. Капитан буксира обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Информация о происшествии появилась в ямальский соцсетях в сентябре 2023 года. Уточнялось, что погибший был жителем Омска.

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В ЯНАО капитан буксира-толкача во время перевозки баржи нарушил технику безопасности. Он допустил нахождение водителей авто рядом с их машинами. В результате один из них упал в воду и утонул. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что уголовное дело по данному ЧП направлено в суд. «Новоуренгойским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении капитана буксира-толкача. В сентябре 2023 года на 135 километре протоки Ванепарод реки Таз при транспортировке баржи капитан буксира нарушил правила безопасной … и допустил нахождение рядом с перевозимыми грузовыми автомобилями их водителей. При попытке подняться в кабину автомобиля один из водителей упал за борт и утонул», — сообщается в telegram-канале ведомства. Тело погибшего было найдено спустя две недели. Капитан буксира обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Информация о происшествии появилась в ямальский соцсетях в сентябре 2023 года. Уточнялось, что погибший был жителем Омска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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