В ЯНАО капитан буксира пойдет под суд за гибель человека

21 марта 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

Капитана буксира обвиняют в нарушении техники безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО капитан буксира-толкача во время перевозки баржи нарушил технику безопасности. Он допустил нахождение водителей авто рядом с их машинами. В результате один из них упал в воду и утонул. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что уголовное дело по данному ЧП направлено в суд. «Новоуренгойским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении капитана буксира-толкача. В сентябре 2023 года на 135 километре протоки Ванепарод реки Таз при транспортировке баржи капитан буксира нарушил правила безопасной … и допустил нахождение рядом с перевозимыми грузовыми автомобилями их водителей. При попытке подняться в кабину автомобиля один из водителей упал за борт и утонул», — сообщается в telegram-канале ведомства. Тело погибшего было найдено спустя две недели. Капитан буксира обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Информация о происшествии появилась в ямальский соцсетях в сентябре 2023 года. Уточнялось, что погибший был жителем Омска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО капитан буксира-толкача во время перевозки баржи нарушил технику безопасности. Он допустил нахождение водителей авто рядом с их машинами. В результате один из них упал в воду и утонул. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что уголовное дело по данному ЧП направлено в суд. «Новоуренгойским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении капитана буксира-толкача. В сентябре 2023 года на 135 километре протоки Ванепарод реки Таз при транспортировке баржи капитан буксира нарушил правила безопасной … и допустил нахождение рядом с перевозимыми грузовыми автомобилями их водителей. При попытке подняться в кабину автомобиля один из водителей упал за борт и утонул», — сообщается в telegram-канале ведомства. Тело погибшего было найдено спустя две недели. Капитан буксира обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Информация о происшествии появилась в ямальский соцсетях в сентябре 2023 года. Уточнялось, что погибший был жителем Омска.