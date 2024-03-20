В каких странах работают карты «Мир» и UnionPay

Россияне могут оплачивать покупки в Абхазии картами «Мир»

21 марта 2024 в 03:31 Размер текста - 17 +

Карты «МИР» работают в шести странах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После введения санкций, российские карты Visa и Mastercard перестали работать за границей. На сегодняшний момент альтернативой им выступают карты отечественной платежной системы «Мир» и UnionPay. URA.RU рассказывает в каких странах ими можно расплачиваться. Где за границей работает карта «Мир» По информации туроператоров, российские карты «Мир» работают в шести странах. Так в Абхазии карты платежной системы РФ работают в любом банке, а банкоматы найдутся в шаговой доступности. Присутствует комиссия за снятие наличных, но она небольшая. Безналичная оплата по карте работает только в крупных магазинах, а на различных рынках требуются наличные. В Армении с 30 марта 2024 года деньги с карты «Мир» можно снять только в банкоматах и отделениях «ВТБ Армения». В Белоруссии карты «Мир» принимают к оплате на всей территории, но комиссия за снятие наличной довольно высокая. В Южной Осетии карты российской платежной системы работают только в «Национальном банке» и их банкоматах. Оплата товаров в магазинах возможна в случае, если терминал обслуживает «Национальный банк». С марта 2023 года карты «Мир» работают на Кубе. Снять наличные можно во многих банкоматах, но курс очень невыгодный, а обменять рубли можно только на доллары. С декабря 2023 года на Кубе также можно оплачивать картами «Мир» покупки в отелях. В Венесуэле с июня 2023 года карты «Мир» стали принимать к оплате в некоторых магазинах на курортном острове Маргарита. На всей территории страны карта «Мир» начала работать с ноября 2023 года. В каких странах принимают российские UnionPay На сегодняшний день за границей работают российские карты UnionPay выпущенные банками: Газпромбанк, Россельхозбанк, Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк. В Европе выгоднее пользоваться картами Газпромбанка, выпущенными в евро. За снятие наличных взимается комиссия 3%, есть лимиты на снятие, также происходят потери на курсе конвертации банка. Оптимальным для совершения покупок и снятия наличных за рубежом станет оформление карты UnionPay Казахстана. Личное присутствие клиента для этого не требуется, а доставка в Россию занимает пару недель. Также карту с доставкой можно оформить в банках Беларуси и Киргизии. Вашингтон ввел санкции против системы «Мир» в конце февраля 2024 года, сообщает RT. Позже из-за вынужденных ограничений банк «Фридом Финанс» из Казахстана остановил операции с российской платежной системой. С конца марта в Армении большинство банков также перестанут обслуживать карты российской системы «Мир». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После введения санкций, российские карты Visa и Mastercard перестали работать за границей. На сегодняшний момент альтернативой им выступают карты отечественной платежной системы «Мир» и UnionPay. URA.RU рассказывает в каких странах ими можно расплачиваться. По информации туроператоров, российские карты «Мир» работают в шести странах. Так в Абхазии карты платежной системы РФ работают в любом банке, а банкоматы найдутся в шаговой доступности. Присутствует комиссия за снятие наличных, но она небольшая. Безналичная оплата по карте работает только в крупных магазинах, а на различных рынках требуются наличные. В Армении с 30 марта 2024 года деньги с карты «Мир» можно снять только в банкоматах и отделениях «ВТБ Армения». В Белоруссии карты «Мир» принимают к оплате на всей территории, но комиссия за снятие наличной довольно высокая. В Южной Осетии карты российской платежной системы работают только в «Национальном банке» и их банкоматах. Оплата товаров в магазинах возможна в случае, если терминал обслуживает «Национальный банк». С марта 2023 года карты «Мир» работают на Кубе. Снять наличные можно во многих банкоматах, но курс очень невыгодный, а обменять рубли можно только на доллары. С декабря 2023 года на Кубе также можно оплачивать картами «Мир» покупки в отелях. В Венесуэле с июня 2023 года карты «Мир» стали принимать к оплате в некоторых магазинах на курортном острове Маргарита. На всей территории страны карта «Мир» начала работать с ноября 2023 года. На сегодняшний день за границей работают российские карты UnionPay выпущенные банками: Газпромбанк, Россельхозбанк, Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк. В Европе выгоднее пользоваться картами Газпромбанка, выпущенными в евро. За снятие наличных взимается комиссия 3%, есть лимиты на снятие, также происходят потери на курсе конвертации банка. Оптимальным для совершения покупок и снятия наличных за рубежом станет оформление карты UnionPay Казахстана. Личное присутствие клиента для этого не требуется, а доставка в Россию занимает пару недель. Также карту с доставкой можно оформить в банках Беларуси и Киргизии. Вашингтон ввел санкции против системы «Мир» в конце февраля 2024 года, сообщает RT. Позже из-за вынужденных ограничений банк «Фридом Финанс» из Казахстана остановил операции с российской платежной системой. С конца марта в Армении большинство банков также перестанут обслуживать карты российской системы «Мир».