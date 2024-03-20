Петербургский порт перестал переваливать селитру из-за возможных атак БПЛА

21 марта 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

В порту Петербурга изменили режим погрузки из-за дронов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Большой порт Санкт-Петербурга прекратил перевалку селитры на фоне угрозы атак беспилотников. Власти планируют перенести данную операцию за пределы города, предположительно в порт Усть-Луга, что может привести к потере портом Петербурга около 3 000 000 тонн грузов ежегодно. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Операции по перевалке селитры временно остановлены из соображений безопасности после инцидента с беспилотниками. Рассматривается возможность перемещения этих операций в Усть-Лугу», — передает « Коммерсант » со ссылкой на свой источник. По данным издания, перевалка селитры представляет собой значительный объем грузооборота для порта Петербурга, и его остановка связана с рисками для безопасности города. В то же время, Усть-Луга пока не готова принять такие объемы из-за необходимости модернизации инфраструктуры. Участники рынка временно переориентировались на работу со складами, что пока не вызывает проблем из-за внутреннего спроса на селитру в посевной сезон, отметил источник издания. Ранее военные Украины дважды атаковали Петербург при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В городе были слышны взрывы, пострадали несколько домов. По словам губернатора Петербурга Александр Беглова, системы обнаружения и подавления дронов были переведены в состояние боевой готовности. В Минобороны РФ отмечали, средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены украинские БПЛА над Финским заливом в Ленобласти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большой порт Санкт-Петербурга прекратил перевалку селитры на фоне угрозы атак беспилотников. Власти планируют перенести данную операцию за пределы города, предположительно в порт Усть-Луга, что может привести к потере портом Петербурга около 3 000 000 тонн грузов ежегодно. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Операции по перевалке селитры временно остановлены из соображений безопасности после инцидента с беспилотниками. Рассматривается возможность перемещения этих операций в Усть-Лугу», — передает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник. По данным издания, перевалка селитры представляет собой значительный объем грузооборота для порта Петербурга, и его остановка связана с рисками для безопасности города. В то же время, Усть-Луга пока не готова принять такие объемы из-за необходимости модернизации инфраструктуры. Участники рынка временно переориентировались на работу со складами, что пока не вызывает проблем из-за внутреннего спроса на селитру в посевной сезон, отметил источник издания. Ранее военные Украины дважды атаковали Петербург при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В городе были слышны взрывы, пострадали несколько домов. По словам губернатора Петербурга Александр Беглова, системы обнаружения и подавления дронов были переведены в состояние боевой готовности. В Минобороны РФ отмечали, средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены украинские БПЛА над Финским заливом в Ленобласти.