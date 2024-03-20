Лидер КПРФ в ХМАО раскритиковал подготовку кадров властей округа. Видео

21 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Депутат думы ХМАО от КПРФ Алексей Савинцев обрушился с критикой на мэров Пыть-Яха и Советского района Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат думы ХМАО Алексей Савинцев раскритиковал подготовку кадров окружных властей. На заседании комитета по законодательству он указал, что выпускник элитной школы политиков — глава Советского района Евгений Буренков — завалил два федеральных проекта и показал самую низкую явку на выборах, а другой — недавно избранный мэр Пыть-яха Дмитрий Горбунов — на совещаниях сидит в гаджетах, передает корреспондент URA.RU. «На плотах вы спускаетесь, еще там выдумываете какие-то конкурсы. Последние главы выбранные… Советский — последнее место, люди не пришли на выборы. 74 процента (самая низкая явка в округе — прим. URA.RU). Парень дуркует, завалил две программы, выступая здесь, нагло врет депутатам. Вот итог вашей программы. Сейчас мэр Пыть-Яха появится. Сидит, народ решает вопрос. Вот так вот в гаджет он сидит — ему тоже неинтересно потому что. И смотрит свои там дела. Ну вот, видать, итог работы вашей программы», — возмутился Савинцев, выслушав отчет главы департамента госслужбы Александра Деменко о кадровой реформе правительства ХМАО. Также Савинцев отметил, что горских глав, которые отличаются высоким профессионализмом, с годами становится все меньше. «Честно, если вы так будете работать дальше, если такие же главы придут дальше, весь округ вздрогнет», — заявил коммунист. Деменко в ответ предложил депутату дать свои предложения по улучшению программы подготовки управленцев. И даже выразил готовность взять в новый набор кого-то из коммунистов, на что Савинцев сразу пообещал подумать над кандидатурами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат думы ХМАО Алексей Савинцев раскритиковал подготовку кадров окружных властей. На заседании комитета по законодательству он указал, что выпускник элитной школы политиков — глава Советского района Евгений Буренков — завалил два федеральных проекта и показал самую низкую явку на выборах, а другой — недавно избранный мэр Пыть-яха Дмитрий Горбунов — на совещаниях сидит в гаджетах, передает корреспондент URA.RU. «На плотах вы спускаетесь, еще там выдумываете какие-то конкурсы. Последние главы выбранные… Советский — последнее место, люди не пришли на выборы. 74 процента (самая низкая явка в округе — прим. URA.RU). Парень дуркует, завалил две программы, выступая здесь, нагло врет депутатам. Вот итог вашей программы. Сейчас мэр Пыть-Яха появится. Сидит, народ решает вопрос. Вот так вот в гаджет он сидит — ему тоже неинтересно потому что. И смотрит свои там дела. Ну вот, видать, итог работы вашей программы», — возмутился Савинцев, выслушав отчет главы департамента госслужбы Александра Деменко о кадровой реформе правительства ХМАО. Также Савинцев отметил, что горских глав, которые отличаются высоким профессионализмом, с годами становится все меньше. «Честно, если вы так будете работать дальше, если такие же главы придут дальше, весь округ вздрогнет», — заявил коммунист. Деменко в ответ предложил депутату дать свои предложения по улучшению программы подготовки управленцев. И даже выразил готовность взять в новый набор кого-то из коммунистов, на что Савинцев сразу пообещал подумать над кандидатурами.