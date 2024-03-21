Кличко: после взрывов в Киеве пострадали два предприятия

После взрывов в Киеве повреждения получили два предприятия. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«В Подольском районе <…> [повреждение] на предприятиях», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Также повреждена трансформаторная подстанция и нежилое помещение, уточняет ТАСС.
Утром в столице Украины объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщают, что было три серии взрывов. Очевидцы рассказали ТАСС, что взрывы были в нескольких районах города, в центре Киева зааметили столб черного дыма. Городская военная администрация также сообщила о работе систем ПВО. Воздушная тревога была также в других регионах Украины.
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