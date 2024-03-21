Кличко: после взрывов в Киеве пострадали два предприятия

21 марта 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

Виталий Кличко сообщил о повреждениях после взрывов в Киеве Фото: Официальный портал Киева После взрывов в Киеве повреждения получили два предприятия. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. «В Подольском районе <…> [повреждение] на предприятиях», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Также повреждена трансформаторная подстанция и нежилое помещение, уточняет ТАСС. Утром в столице Украины объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщают, что было три серии взрывов. Очевидцы рассказали ТАСС, что взрывы были в нескольких районах города, в центре Киева зааметили столб черного дыма. Городская военная администрация также сообщила о работе систем ПВО. Воздушная тревога была также в других регионах Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После взрывов в Киеве повреждения получили два предприятия. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. «В Подольском районе <…> [повреждение] на предприятиях», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Также повреждена трансформаторная подстанция и нежилое помещение, уточняет ТАСС. Утром в столице Украины объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщают, что было три серии взрывов. Очевидцы рассказали ТАСС, что взрывы были в нескольких районах города, в центре Киева зааметили столб черного дыма. Городская военная администрация также сообщила о работе систем ПВО. Воздушная тревога была также в других регионах Украины.