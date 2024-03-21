WSJ: после СВО Россия восстановит свои силы быстрее Европы

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Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, вертолет, ми-8, воздушные войска, аэродром каменск-уральский, вкс россии, армия россии
НАТО уже истощила свои запасы оружия, чтобы держать Украину вооруженной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Москва может восстановить свою армию в течение нескольких лет после окончания спецоперации, в то время как Европе понадобиться как минимум 20 лет, чтобы создать силы, способные противостоять РФ. Об этом сообщили в американской газете Wall Street Journal.

«Многие европейские чиновники говорят, что Москва сможет восстановить свою армию в течение нескольких лет после окончания СВО. Тем временем НАТО истощила свои собственные запасы оружия, чтобы держать Украину вооруженной», — отмечается в материале американского издания. Отмечается, что Европе потребуется как минимум 20 лет, чтобы создать «европейские силы», которые бы смогли противостоять РФ.

Также приводится анализ Международного института стратегических исследований (IISS) от 2019 года. Согласно ему, стоимость проекта по созданию европейских сил составит 357 миллиардов долларов. Это примерно 420 миллиардов долларов в сегодняшних ценах. По прогнозам, союзники НАТО в этом году могут потратить на оборону 380 миллиардов долларов.

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Москва может восстановить свою армию в течение нескольких лет после окончания спецоперации, в то время как Европе понадобиться как минимум 20 лет, чтобы создать силы, способные противостоять РФ. Об этом сообщили в американской газете Wall Street Journal. «Многие европейские чиновники говорят, что Москва сможет восстановить свою армию в течение нескольких лет после окончания СВО. Тем временем НАТО истощила свои собственные запасы оружия, чтобы держать Украину вооруженной», — отмечается в материале американского издания. Отмечается, что Европе потребуется как минимум 20 лет, чтобы создать «европейские силы», которые бы смогли противостоять РФ. Также приводится анализ Международного института стратегических исследований (IISS) от 2019 года. Согласно ему, стоимость проекта по созданию европейских сил составит 357 миллиардов долларов. Это примерно 420 миллиардов долларов в сегодняшних ценах. По прогнозам, союзники НАТО в этом году могут потратить на оборону 380 миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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