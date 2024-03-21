В Белгороде объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал Гладков у себя в Telegram.
Также губернатор посоветовал укрыться в помещения без окон со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной, туалете или кладовке. Если жители находятся на улице, им советуют спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Сутками ранее ВСУ устроили обстрел Белгорода. В результате атаки погибли два мирных жителя. Еще двое получили ранения. Также были повреждены пищеблок, автомобиль и фасады домов.
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