В Белгороде объявлена ракетная опасность

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Белгород
В последние недели усилились атаки ВСУ на Белгород Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал Гладков у себя в Telegram.

Также губернатор посоветовал укрыться в помещения без окон со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной, туалете или кладовке. Если жители находятся на улице, им советуют спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Сутками ранее ВСУ устроили обстрел Белгорода. В результате атаки погибли два мирных жителя. Еще двое получили ранения. Также были повреждены пищеблок, автомобиль и фасады домов.

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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал Гладков у себя в Telegram. Также губернатор посоветовал укрыться в помещения без окон со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной, туалете или кладовке. Если жители находятся на улице, им советуют спуститься в укрытие или другое безопасное место. Сутками ранее ВСУ устроили обстрел Белгорода. В результате атаки погибли два мирных жителя. Еще двое получили ранения. Также были повреждены пищеблок, автомобиль и фасады домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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