20 марта 2024

Медики ХМАО раскрыли количество детей, пострадавших в ДТП за 2023 год

За 2023 год в больницу Сургута в результате ДТП поступило около двухсот детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Около двухсот несовершеннолетних сургутян получили травмы в ДТП за 2023 год Фото:

За 2023 год в Сургутскую травмбольницу поступило около двухсот детей, пострадавших в дорожных авариях. Об этом сообщили в telegram-канале медучреждения.

«За весь прошлый год в Сургутской травмбольнице получили помощь около двухсот детей, пострадавших в ДТП. В том числе, 55 лечились в условиях стационара», — рассказали в публикации. Уточнияется, что за два месяца текущего года в больницу доставили более 20 несовершеннолетних с травмами разной степени тяжести.

Медики напоминают, что ответственность за здоровье и жизни детей лежит на взрослых. Поэтому во время поездок в автомобиле необходимо соблюдать правила дорожного движения, не совершать опасных маневров и правильно использовать средства фиксации детей.

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За 2023 год в Сургутскую травмбольницу поступило около двухсот детей, пострадавших в дорожных авариях. Об этом сообщили в telegram-канале медучреждения. «За весь прошлый год в Сургутской травмбольнице получили помощь около двухсот детей, пострадавших в ДТП. В том числе, 55 лечились в условиях стационара», — рассказали в публикации. Уточнияется, что за два месяца текущего года в больницу доставили более 20 несовершеннолетних с травмами разной степени тяжести. Медики напоминают, что ответственность за здоровье и жизни детей лежит на взрослых. Поэтому во время поездок в автомобиле необходимо соблюдать правила дорожного движения, не совершать опасных маневров и правильно использовать средства фиксации детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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