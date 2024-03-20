Медики ХМАО раскрыли количество детей, пострадавших в ДТП за 2023 год

За 2023 год в Сургутскую травмбольницу поступило около двухсот детей, пострадавших в дорожных авариях. Об этом сообщили в telegram-канале медучреждения.
«За весь прошлый год в Сургутской травмбольнице получили помощь около двухсот детей, пострадавших в ДТП. В том числе, 55 лечились в условиях стационара», — рассказали в публикации. Уточнияется, что за два месяца текущего года в больницу доставили более 20 несовершеннолетних с травмами разной степени тяжести.
Медики напоминают, что ответственность за здоровье и жизни детей лежит на взрослых. Поэтому во время поездок в автомобиле необходимо соблюдать правила дорожного движения, не совершать опасных маневров и правильно использовать средства фиксации детей.
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