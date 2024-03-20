В Свердловской области сожгли исправительную колонию

В Ивделе (Свердловская область) ликвидируют исправительную колонию общего режима №62. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.
«Ликвидация колонии происходит по специальному механизму. Перед этим из здания собирается весь металл и вывозится мебель. Мероприятие согласовано с МЧС и местными властями. В ликвидации принимают участие пожарные команды ИК-63», — сказал руководитель пресс-службы ведомства Александр Левченко. Износ колонии составлял 100%.
О закрытии исправительной колонию №62 стало известно в ноябре 2023 года. Все сотрудники, которые хотели продолжить проходить службу, трудоустроены на новых местах. Причиной закрытия стала убыточность колонии. В городе осталась только ИК-63.
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