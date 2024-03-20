20 марта 2024

В Свердловской области сожгли исправительную колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, колючая проволока, тюрьма, ИК, забор, охраняемый объект, спецобъект
Ликвидация согласована с МЧС и местными властями Фото:

В Ивделе (Свердловская область) ликвидируют исправительную колонию общего режима №62. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Ликвидация колонии происходит по специальному механизму. Перед этим из здания собирается весь металл и вывозится мебель. Мероприятие согласовано с МЧС и местными властями. В ликвидации принимают участие пожарные команды ИК-63», — сказал руководитель пресс-службы ведомства Александр Левченко. Износ колонии составлял 100%.

О закрытии исправительной колонию №62 стало известно в ноябре 2023 года. Все сотрудники, которые хотели продолжить проходить службу, трудоустроены на новых местах. Причиной закрытия стала убыточность колонии. В городе осталась только ИК-63.

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В Ивделе (Свердловская область) ликвидируют исправительную колонию общего режима №62. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН. «Ликвидация колонии происходит по специальному механизму. Перед этим из здания собирается весь металл и вывозится мебель. Мероприятие согласовано с МЧС и местными властями. В ликвидации принимают участие пожарные команды ИК-63», — сказал руководитель пресс-службы ведомства Александр Левченко. Износ колонии составлял 100%. О закрытии исправительной колонию №62 стало известно в ноябре 2023 года. Все сотрудники, которые хотели продолжить проходить службу, трудоустроены на новых местах. Причиной закрытия стала убыточность колонии. В городе осталась только ИК-63.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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