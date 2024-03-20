Природа Экология В ЯНАО незаконно уничтожили 18 гектаров леса В ЯНАО выявили многомилионный природный ущерб 21 марта 2024 в 12:20 Размер текста - 17 + На Ямале допустили исчезновение 18 гектаров леса Фото: Анна Майорова © URA.RU В Надымском районе в ходе промышленных работ было уничтожено 18 гектаров леса. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об ущербе природе округа, по данным прокуратуры, оценивается в 34,5 миллиона рублей. «Установлено, что уничтожение деревьев допущено при проведении работ по добыче песка, однако в нарушение требований лесного законодательства соответствующие документы (договор аренды лесного участка, проект освоения лесов, лесная декларация) к началу проведения работ у организации отсутствовали», — сообщает официальный telegram-канал прокуратуры ЯНАО. После проверки окружного природоохранного прокурора, следственные органы возбудили дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ о «повреждении до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенном в особо крупном размере». Расследование находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что экологи отмечают ухудшение состояния окружающей среды на Ямале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Надымском районе в ходе промышленных работ было уничтожено 18 гектаров леса. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об ущербе природе округа, по данным прокуратуры, оценивается в 34,5 миллиона рублей. «Установлено, что уничтожение деревьев допущено при проведении работ по добыче песка, однако в нарушение требований лесного законодательства соответствующие документы (договор аренды лесного участка, проект освоения лесов, лесная декларация) к началу проведения работ у организации отсутствовали», — сообщает официальный telegram-канал прокуратуры ЯНАО. После проверки окружного природоохранного прокурора, следственные органы возбудили дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ о «повреждении до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенном в особо крупном размере». Расследование находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что экологи отмечают ухудшение состояния окружающей среды на Ямале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям