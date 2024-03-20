20 марта 2024

В ЯНАО незаконно уничтожили 18 гектаров леса

В ЯНАО выявили многомилионный природный ущерб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Незаконная вырубка леса. Свердловская область, поселок Рассоха, деревья, лес, вырубка леса, лесозаготовка, вырубка деревьев
На Ямале допустили исчезновение 18 гектаров леса Фото:

В Надымском районе в ходе промышленных работ было уничтожено 18 гектаров леса. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об ущербе природе округа, по данным прокуратуры, оценивается в 34,5 миллиона рублей.

«Установлено, что уничтожение деревьев допущено при проведении работ по добыче песка, однако в нарушение требований лесного законодательства соответствующие документы (договор аренды лесного участка, проект освоения лесов, лесная декларация) к началу проведения работ у организации отсутствовали», — сообщает официальный telegram-канал прокуратуры ЯНАО.

После проверки окружного природоохранного прокурора, следственные органы возбудили дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ о «повреждении до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенном в особо крупном размере». Расследование находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что экологи отмечают ухудшение состояния окружающей среды на Ямале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надымском районе в ходе промышленных работ было уничтожено 18 гектаров леса. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об ущербе природе округа, по данным прокуратуры, оценивается в 34,5 миллиона рублей. «Установлено, что уничтожение деревьев допущено при проведении работ по добыче песка, однако в нарушение требований лесного законодательства соответствующие документы (договор аренды лесного участка, проект освоения лесов, лесная декларация) к началу проведения работ у организации отсутствовали», — сообщает официальный telegram-канал прокуратуры ЯНАО. После проверки окружного природоохранного прокурора, следственные органы возбудили дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ о «повреждении до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенном в особо крупном размере». Расследование находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что экологи отмечают ухудшение состояния окружающей среды на Ямале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...