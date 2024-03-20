В ЯНАО незаконно уничтожили 18 гектаров леса

В Надымском районе в ходе промышленных работ было уничтожено 18 гектаров леса. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об ущербе природе округа, по данным прокуратуры, оценивается в 34,5 миллиона рублей.
«Установлено, что уничтожение деревьев допущено при проведении работ по добыче песка, однако в нарушение требований лесного законодательства соответствующие документы (договор аренды лесного участка, проект освоения лесов, лесная декларация) к началу проведения работ у организации отсутствовали», — сообщает официальный telegram-канал прокуратуры ЯНАО.
После проверки окружного природоохранного прокурора, следственные органы возбудили дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ о «повреждении до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенном в особо крупном размере». Расследование находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что экологи отмечают ухудшение состояния окружающей среды на Ямале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.