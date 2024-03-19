19 марта 2024

Экологи отмечают улучшение состояния окружающей среды на Ямале

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит генконсула США Отто Ханс Ван Маерсена в Аксарк. ЯНАО, север, упряжка, янао, тундра, арктика, ямал, кмнс
Экологи ЯНАО отмечают улучшение состояния окружающей среды на территории округа Фото:

Экологи ЯНАО отмечают улучшение состояния окружающей среды на территории округа. Выступая на заседании Заксобрания округа, геоэколог Роман Колесников заявил, что комплексный подход к проблемам экологии дает положительный эффект. Это подтверждают данные лабораторных исследований проб воды, воздуха и почвы, сообщает окружной департамент внешних связей.

«Результаты исследований показывают, что реализуемая на Ямале экологическая политика, основанная на комплексном научном подходе, дает положительный эффект. Это подтверждают данные лабораторных исследований проб воды, воздуха и почвы», — сообщает ведомство в своем telegram-канале «Ямал-Арктика».

Выступая на заседании окружного парламента, геоэколог Роман Колесников отметил, что в ЯНАО ликвидируются свалки, модернизируются системы водоочистки. Но в муниципалитетах еще остается немало проблем, заслуживающих внимания специалистов и местных властей.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогу пожароопасного сезона 2023 года ЯНАО попал в антирейтинг по обнаружению природных пожаров. Мониторинг и тушение пожаров передаются из департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО в ГКУ «Ямалспас». Это повысит скорость реакции на возникающие пожары и увеличит эффективность службы.

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Экологи ЯНАО отмечают улучшение состояния окружающей среды на территории округа. Выступая на заседании Заксобрания округа, геоэколог Роман Колесников заявил, что комплексный подход к проблемам экологии дает положительный эффект. Это подтверждают данные лабораторных исследований проб воды, воздуха и почвы, сообщает окружной департамент внешних связей. «Результаты исследований показывают, что реализуемая на Ямале экологическая политика, основанная на комплексном научном подходе, дает положительный эффект. Это подтверждают данные лабораторных исследований проб воды, воздуха и почвы», — сообщает ведомство в своем telegram-канале «Ямал-Арктика». Выступая на заседании окружного парламента, геоэколог Роман Колесников отметил, что в ЯНАО ликвидируются свалки, модернизируются системы водоочистки. Но в муниципалитетах еще остается немало проблем, заслуживающих внимания специалистов и местных властей. Ранее URA.RU сообщало, что по итогу пожароопасного сезона 2023 года ЯНАО попал в антирейтинг по обнаружению природных пожаров. Мониторинг и тушение пожаров передаются из департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО в ГКУ «Ямалспас». Это повысит скорость реакции на возникающие пожары и увеличит эффективность службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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