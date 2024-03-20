ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего
В Челябинске 21 марта автобусы №18 и №23 столкнулись в ДТП с «Газелью». Пострадавшим оказался водитель маршрута №18, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу.
«Выясняются обстоятельства ДТП на улице Куйбышева, 2. Произошло столкновение автобуса маршрута №18, „Газели“ и ПАЗ маршрута №23», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.
В ДТП пострадал водитель 1972 года рождения маршрута №18. Он доставлен в больницу.
С «Газелью» столкнулись маршрут №23 и №18
Причины ДТП устанавливаются
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