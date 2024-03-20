20 марта 2024

В Челябинске два автобуса попали в ДТП с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, камера видеонаблюдения, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, жезл дпс, дорожная безопасность, dozor
ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего Фото:

В Челябинске 21 марта автобусы №18 и №23 столкнулись в ДТП с «Газелью». Пострадавшим оказался водитель маршрута №18, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу.

«Выясняются обстоятельства ДТП на улице Куйбышева, 2. Произошло столкновение автобуса маршрута №18, „Газели“ и ПАЗ маршрута №23», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал водитель 1972 года рождения маршрута №18. Он доставлен в больницу.

С «Газелью» столкнулись маршрут №23 и №18
С «Газелью» столкнулись маршрут №23 и №18
Причины ДТП устанавливаются
Причины ДТП устанавливаются

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 21 марта автобусы №18 и №23 столкнулись в ДТП с «Газелью». Пострадавшим оказался водитель маршрута №18, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу. «Выясняются обстоятельства ДТП на улице Куйбышева, 2. Произошло столкновение автобуса маршрута №18, „Газели“ и ПАЗ маршрута №23», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. В ДТП пострадал водитель 1972 года рождения маршрута №18. Он доставлен в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...