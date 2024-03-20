Происшествия Свердловчанин получит более миллиона рублей за травму стопы на работе 21 марта 2024 в 12:09 Размер текста - 17 + Прокуратура проконтролирует выполнение решения суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ивделе (Свердловская область) на местном предприятии металлический ковш упал на стопу работника, из-за чего прокуроры затребовали взыскать с организации 1,2 млн рублей в пользу мужчины. Суд удовлетворил требования, рассказали в пресс-службе ведомства. «В феврале 2023 года во время проведения диагностики неисправного погрузчика металлический ковш упал на правую стопу сотрудника предприятия, в результате чего ему причинена травма в виде размозженной раны стопы с дефектом кожи, мышц, сухожилий, костей и сосудисто-нервных пучков. Прокуратура направила иск в суд о взыскании с организации компенсации морального вреда», — пояснили в прокуратуре. В настоящее время судебный акт не вступил в законную силу. «Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ивделе (Свердловская область) на местном предприятии металлический ковш упал на стопу работника, из-за чего прокуроры затребовали взыскать с организации 1,2 млн рублей в пользу мужчины. Суд удовлетворил требования, рассказали в пресс-службе ведомства. «В феврале 2023 года во время проведения диагностики неисправного погрузчика металлический ковш упал на правую стопу сотрудника предприятия, в результате чего ему причинена травма в виде размозженной раны стопы с дефектом кожи, мышц, сухожилий, костей и сосудисто-нервных пучков. Прокуратура направила иск в суд о взыскании с организации компенсации морального вреда», — пояснили в прокуратуре. В настоящее время судебный акт не вступил в законную силу. «Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда», — отметили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям