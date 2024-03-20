20 марта 2024

Свердловчанин получит более миллиона рублей за травму стопы на работе

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Клипарт по теме "Деньги и обмен валюты". Челябинск, 5тысяч, олигарх, деньги, обмен валюты, рубли
Прокуратура проконтролирует выполнение решения суда Фото:

В Ивделе (Свердловская область) на местном предприятии металлический ковш упал на стопу работника, из-за чего прокуроры затребовали взыскать с организации 1,2 млн рублей в пользу мужчины. Суд удовлетворил требования, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В феврале 2023 года во время проведения диагностики неисправного погрузчика металлический ковш упал на правую стопу сотрудника предприятия, в результате чего ему причинена травма в виде размозженной раны стопы с дефектом кожи, мышц, сухожилий, костей и сосудисто-нервных пучков. Прокуратура направила иск в суд о взыскании с организации компенсации морального вреда», — пояснили в прокуратуре.

В настоящее время судебный акт не вступил в законную силу. «Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда», — отметили в ведомстве.

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В Ивделе (Свердловская область) на местном предприятии металлический ковш упал на стопу работника, из-за чего прокуроры затребовали взыскать с организации 1,2 млн рублей в пользу мужчины. Суд удовлетворил требования, рассказали в пресс-службе ведомства. «В феврале 2023 года во время проведения диагностики неисправного погрузчика металлический ковш упал на правую стопу сотрудника предприятия, в результате чего ему причинена травма в виде размозженной раны стопы с дефектом кожи, мышц, сухожилий, костей и сосудисто-нервных пучков. Прокуратура направила иск в суд о взыскании с организации компенсации морального вреда», — пояснили в прокуратуре. В настоящее время судебный акт не вступил в законную силу. «Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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