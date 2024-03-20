Ямальские правоохранители изъяли тысячи экземпляров ценной рыбы

В 2023 году правоохранительные органы изъяли семь тысяч экземпляров нелегально выловленной рыбы особо ценных пород. К уголовной ответственности привлечены 26 человек, пресечены 23 административных правонарушения в сфере пользования водными биологическими ресурсами. Данные прозвучали на заседании Заксобрания округа.
Как следует из данных, предоставленных парламентариями, на Ямале остается стабильным количество выявленных правонарушений, связанных с незаконным выловом рыбы краснокнижных пород. Как и годом ранее, в 2023 году правоохранительные органы выявили 34 факта преступлений, у браконьеров изъято семь тысяч экземпляров рыбы особо ценных пород. К уголовной ответственности привлечены 26 лиц, пресечены 23 административных правонарушения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники транспортной полиции задержали 67-летнего ямальца, который рыбачил при помощи сети. Среди его улова был обнаружен сибирский осетр, занесенный в красную книгу.
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