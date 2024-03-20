20 марта 2024

Ямальские правоохранители изъяли тысячи экземпляров ценной рыбы

В ЯНАО у браконьеров изъяли семь тысяч экземпляров рыбы ценных пород
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление на Верхнесысертском пруду. Свердловская область, рыбнадзор, рыбоохрана
За нелегальную рыбалку браконьерам грозит уголовная и административная ответственность Фото:

В 2023 году правоохранительные органы изъяли семь тысяч экземпляров нелегально выловленной рыбы особо ценных пород. К уголовной ответственности привлечены 26 человек, пресечены 23 административных правонарушения в сфере пользования водными биологическими ресурсами. Данные прозвучали на заседании Заксобрания округа.

Как следует из данных, предоставленных парламентариями, на Ямале остается стабильным количество выявленных правонарушений, связанных с незаконным выловом рыбы краснокнижных пород. Как и годом ранее, в 2023 году правоохранительные органы выявили 34 факта преступлений, у браконьеров изъято семь тысяч экземпляров рыбы особо ценных пород. К уголовной ответственности привлечены 26 лиц, пресечены 23 административных правонарушения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники транспортной полиции задержали 67-летнего ямальца, который рыбачил при помощи сети. Среди его улова был обнаружен сибирский осетр, занесенный в красную книгу.

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В 2023 году правоохранительные органы изъяли семь тысяч экземпляров нелегально выловленной рыбы особо ценных пород. К уголовной ответственности привлечены 26 человек, пресечены 23 административных правонарушения в сфере пользования водными биологическими ресурсами. Данные прозвучали на заседании Заксобрания округа. Как следует из данных, предоставленных парламентариями, на Ямале остается стабильным количество выявленных правонарушений, связанных с незаконным выловом рыбы краснокнижных пород. Как и годом ранее, в 2023 году правоохранительные органы выявили 34 факта преступлений, у браконьеров изъято семь тысяч экземпляров рыбы особо ценных пород. К уголовной ответственности привлечены 26 лиц, пресечены 23 административных правонарушения. Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники транспортной полиции задержали 67-летнего ямальца, который рыбачил при помощи сети. Среди его улова был обнаружен сибирский осетр, занесенный в красную книгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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