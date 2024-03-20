Артюхов наградил связиста и работницу рыбхоза

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания работнику «Ростелеком» Марату Галимзянову и мастеру рыбобработки Антонине Тэйми. Соответствующее распоряжение глава округа подписал 20 марта.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник рыбного хозяйства ЯНАО“ мастеру по обработке рыбы Антонине Тэйми. Звание „Заслуженный работник связи и информации ЯНАО“ начальнику участка „Ростелеком“ Марату Галимзянову», — сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.
Тэйми работает мастером по обработке рыбы на рыбзаводе в селе Новый Порт Ямальского района. Галимзянов руководит сервисным участком в Красноселькупе. В конце 2023 года при его участии был завершен крупный проект по строительству оптической магистрали до удаленного села. В настоящее время Красноселькуп обеспечен стабильным высокоскоростным интернетом.
Ранее, почетные звания были присвоены одиннадцати жителям округа. Распоряжение было подписано губернатором и опубликовано на сайте правительства ЯНАО 18 марта.
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