Общество Выплаты и пенсии Артюхов наградил связиста и работницу рыбхоза Губернатор ЯНАО присвоил почетные звания двум жителям округа 21 марта 2024 в 15:11 Размер текста - 17 + Дмитрий Артюхов наградил двух ямальцев за добросовестный труд Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания работнику «Ростелеком» Марату Галимзянову и мастеру рыбобработки Антонине Тэйми. Соответствующее распоряжение глава округа подписал 20 марта. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник рыбного хозяйства ЯНАО“ мастеру по обработке рыбы Антонине Тэйми. Звание „Заслуженный работник связи и информации ЯНАО“ начальнику участка „Ростелеком“ Марату Галимзянову», — сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства. Тэйми работает мастером по обработке рыбы на рыбзаводе в селе Новый Порт Ямальского района. Галимзянов руководит сервисным участком в Красноселькупе. В конце 2023 года при его участии был завершен крупный проект по строительству оптической магистрали до удаленного села. В настоящее время Красноселькуп обеспечен стабильным высокоскоростным интернетом. Ранее, почетные звания были присвоены одиннадцати жителям округа. Распоряжение было подписано губернатором и опубликовано на сайте правительства ЯНАО 18 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания работнику «Ростелеком» Марату Галимзянову и мастеру рыбобработки Антонине Тэйми. Соответствующее распоряжение глава округа подписал 20 марта. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник рыбного хозяйства ЯНАО“ мастеру по обработке рыбы Антонине Тэйми. Звание „Заслуженный работник связи и информации ЯНАО“ начальнику участка „Ростелеком“ Марату Галимзянову», — сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства. Тэйми работает мастером по обработке рыбы на рыбзаводе в селе Новый Порт Ямальского района. Галимзянов руководит сервисным участком в Красноселькупе. В конце 2023 года при его участии был завершен крупный проект по строительству оптической магистрали до удаленного села. В настоящее время Красноселькуп обеспечен стабильным высокоскоростным интернетом. Ранее, почетные звания были присвоены одиннадцати жителям округа. Распоряжение было подписано губернатором и опубликовано на сайте правительства ЯНАО 18 марта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям