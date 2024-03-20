20 марта 2024

Артюхов наградил связиста и работницу рыбхоза

Губернатор ЯНАО присвоил почетные звания двум жителям округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов наградил двух ямальцев за добросовестный труд Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания работнику «Ростелеком» Марату Галимзянову и мастеру рыбобработки Антонине Тэйми. Соответствующее распоряжение глава округа подписал 20 марта.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник рыбного хозяйства ЯНАО“ мастеру по обработке рыбы Антонине Тэйми. Звание „Заслуженный работник связи и информации ЯНАО“ начальнику участка „Ростелеком“ Марату Галимзянову», — сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.

Тэйми работает мастером по обработке рыбы на рыбзаводе в селе Новый Порт Ямальского района. Галимзянов руководит сервисным участком в Красноселькупе. В конце 2023 года при его участии был завершен крупный проект по строительству оптической магистрали до удаленного села. В настоящее время Красноселькуп обеспечен стабильным высокоскоростным интернетом.

Ранее, почетные звания были присвоены одиннадцати жителям округа. Распоряжение было подписано губернатором и опубликовано на сайте правительства ЯНАО 18 марта.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания работнику «Ростелеком» Марату Галимзянову и мастеру рыбобработки Антонине Тэйми. Соответствующее распоряжение глава округа подписал 20 марта. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник рыбного хозяйства ЯНАО“ мастеру по обработке рыбы Антонине Тэйми. Звание „Заслуженный работник связи и информации ЯНАО“ начальнику участка „Ростелеком“ Марату Галимзянову», — сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства. Тэйми работает мастером по обработке рыбы на рыбзаводе в селе Новый Порт Ямальского района. Галимзянов руководит сервисным участком в Красноселькупе. В конце 2023 года при его участии был завершен крупный проект по строительству оптической магистрали до удаленного села. В настоящее время Красноселькуп обеспечен стабильным высокоскоростным интернетом. Ранее, почетные звания были присвоены одиннадцати жителям округа. Распоряжение было подписано губернатором и опубликовано на сайте правительства ЯНАО 18 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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