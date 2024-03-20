20 марта 2024

Московская компания купила месторождения золота в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
Московская компания отдала за месторождения золота в ХМАО больше 300 миллионов рублей Фото:

Месторождения золота в Березовском районе ХМАО, которые продавали Уралнедра, достались ООО «Азот Трейдинг» из Москвы. Компания стала единственным участником торгов за право разрабатывать Тэлаизский и Тынаготский участки недр.

«На аукционы подал заявку только один участник — ООО „Азот трейдинг“, который по правилам торгов, получил лицензии на участки недр „Тынаготский“ и „Тэлаизский“ в Березовском районе. Заявка соответствовала всем требованиям, поэтому компании предоставили право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи золота», — сообщил агентству организатор торгов.

За золоторудные месторождения в ХМАО «Азот трейдинг» отдал 332, 6 миллионов рублей. В соответствии с лицензией, компания имеет право добывать полезные ископаемые на участках в течение 25 лет. Через год золотодобытчики должны предоставить проект разработки месторождений, а через пять лет — результаты их геологического исследования. У компании уже есть лицензия на разработку недр в ХМАО: в декабре она получила право на добычу золота на участке «Тынаготский-1», который также расположен в Березовском районе. Связаться с ООО «Азот трейдинг» агентству не удалось.

Ранее URA.RU писало, что Уралнедра выставили на торги Тэлаизское и Тынаготское золоторудные месторождения в Березовском районе ХМАО. Начальная цена за лицензию на один золоторудный участок — более 150 миллионов рублей.

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Месторождения золота в Березовском районе ХМАО, которые продавали Уралнедра, достались ООО «Азот Трейдинг» из Москвы. Компания стала единственным участником торгов за право разрабатывать Тэлаизский и Тынаготский участки недр. «На аукционы подал заявку только один участник — ООО „Азот трейдинг“, который по правилам торгов, получил лицензии на участки недр „Тынаготский“ и „Тэлаизский“ в Березовском районе. Заявка соответствовала всем требованиям, поэтому компании предоставили право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи золота», — сообщил агентству организатор торгов. За золоторудные месторождения в ХМАО «Азот трейдинг» отдал 332, 6 миллионов рублей. В соответствии с лицензией, компания имеет право добывать полезные ископаемые на участках в течение 25 лет. Через год золотодобытчики должны предоставить проект разработки месторождений, а через пять лет — результаты их геологического исследования. У компании уже есть лицензия на разработку недр в ХМАО: в декабре она получила право на добычу золота на участке «Тынаготский-1», который также расположен в Березовском районе. Связаться с ООО «Азот трейдинг» агентству не удалось. Ранее URA.RU писало, что Уралнедра выставили на торги Тэлаизское и Тынаготское золоторудные месторождения в Березовском районе ХМАО. Начальная цена за лицензию на один золоторудный участок — более 150 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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