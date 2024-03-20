В ЯНАО усилилась активность соискателей на рабочие места

Более 12 тысяч резюме было опубликовано на hh.ru в ЯНАО в феврале, что на девять процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали специалисты hh.ru.
"Увеличили активность соискатели из бьюти-индустрии (на 44% больше резюме), из сферы инвестиций (+16%) и сегмента HoReCa (+13%). В специализациях большую долю занимают водители (7%), продавцы-консультанты (3%), разнорабочие, машинисты, сервисные инженеры, электромонтажники, слесари, кладовщики, менеджеры по продажам и бухгалтеры (по 2%)", - сообщили данные аналитики платформы.
Специалисты отметили, что 40% соискателей рассматривают предложения от непосредственных работодателей, 36% активно ищут работу сами. Не ищут альтернативные варианты трудоустройства 14%.
Ранее URA.RU сообщало о росте рабочих вакансий в ЯНАО. Наиболее востребованными профессиями стали водители, машинисты и слесари-сантехники.
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