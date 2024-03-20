20 марта 2024

В ЯНАО усилилась активность соискателей на рабочие места

Hh.ru: в ЯНАО за февраль опубликовано 12 тысяч новых резюме
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО с начала года увеличилось количество соискателей
В ЯНАО с начала года увеличилось количество соискателей Фото:

Более 12 тысяч резюме было опубликовано на hh.ru в ЯНАО в феврале, что на девять процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали специалисты hh.ru. 

"Увеличили активность соискатели из бьюти-индустрии (на 44% больше резюме), из сферы инвестиций (+16%) и сегмента HoReCa (+13%). В специализациях большую долю занимают водители (7%), продавцы-консультанты (3%), разнорабочие, машинисты, сервисные инженеры, электромонтажники, слесари, кладовщики, менеджеры по продажам и бухгалтеры (по 2%)", - сообщили данные аналитики платформы. 

Специалисты отметили, что 40% соискателей рассматривают предложения от непосредственных работодателей, 36% активно ищут работу сами. Не ищут альтернативные варианты трудоустройства 14%. 

Ранее URA.RU сообщало о росте рабочих вакансий в ЯНАО. Наиболее востребованными профессиями стали водители, машинисты и слесари-сантехники.

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Более 12 тысяч резюме было опубликовано на hh.ru в ЯНАО в феврале, что на девять процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали специалисты hh.ru.  "Увеличили активность соискатели из бьюти-индустрии (на 44% больше резюме), из сферы инвестиций (+16%) и сегмента HoReCa (+13%). В специализациях большую долю занимают водители (7%), продавцы-консультанты (3%), разнорабочие, машинисты, сервисные инженеры, электромонтажники, слесари, кладовщики, менеджеры по продажам и бухгалтеры (по 2%)", - сообщили данные аналитики платформы.  Специалисты отметили, что 40% соискателей рассматривают предложения от непосредственных работодателей, 36% активно ищут работу сами. Не ищут альтернативные варианты трудоустройства 14%.  Ранее URA.RU сообщало о росте рабочих вакансий в ЯНАО. Наиболее востребованными профессиями стали водители, машинисты и слесари-сантехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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