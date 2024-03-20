20 марта 2024

В центре Екатеринбурга на мужчину упала глыба льда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сосульки на крыше дома. Пермь , зима, глыбы льда на крышах
Пострадавшему вызвали скорую помощь Фото:

В Екатеринбурге на улице Вайнера глыба льда упала на мужчину. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«Инцидент произошел на улице Вайнера,9А», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Он отметил, что пострадавшему вызвали медиков.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу станции скорой медпомощи. Там сообщили, что у пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его увезли в травматологическое отделение больницы №24.

Фото:

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В Екатеринбурге на улице Вайнера глыба льда упала на мужчину. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Инцидент произошел на улице Вайнера,9А», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Он отметил, что пострадавшему вызвали медиков. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу станции скорой медпомощи. Там сообщили, что у пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его увезли в травматологическое отделение больницы №24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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