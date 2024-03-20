Происшествия В центре Екатеринбурга на мужчину упала глыба льда. Фото 21 марта 2024 в 13:47 Размер текста - 17 + Пострадавшему вызвали скорую помощь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге на улице Вайнера глыба льда упала на мужчину. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Инцидент произошел на улице Вайнера,9А», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Он отметил, что пострадавшему вызвали медиков. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу станции скорой медпомощи. Там сообщили, что у пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его увезли в травматологическое отделение больницы №24. telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на улице Вайнера глыба льда упала на мужчину. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Инцидент произошел на улице Вайнера,9А», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Он отметил, что пострадавшему вызвали медиков. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу станции скорой медпомощи. Там сообщили, что у пострадавшего диагностировали поверхностную травму. Его увезли в травматологическое отделение больницы №24. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям