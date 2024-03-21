Бастрыкин затребовал отчет по уголовному делу о потерпевших на пожаре в Кургане

Жительница Кургана из сгоревшего Смолино пожаловалась Бастрыкину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у курганских следователей отчет по уголовному делу о пожаре в микрорайоне Смолино. Это произошло после жалобы жительницы микрорайона, которой выплатили недостаточную, по ее мнению, компенсацию. Информация появилась в telegram-канале регионального СУ СК

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Курганской области Богдана Валерьевича Францишко доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов», — сообщает пресс-служба курганского СУ СК. Доклад потребовался после жалобы жительницы курганского микрорайона Смолино, потерявшей в пожаре дом в мае прошлого года.

Женщина пожаловалась через приемную Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». Она утверждала, что были нарушены ее права. Якобы местные власти выплатили ей слишком маленькую компенсацию, на которую она не может купить жилье.

«В СУ СК России по Курганской области расследуется уголовное дело, по которому заявительница признана потерпевшей», — говорится в информации. Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате следственного комитета РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что к председателю СКР с жалобами обратились жители сгоревшей курганской деревни Логоушка. Им строят новое жилье взамен сгоревших домов. Люди жаловались на качество работы подрядчика.