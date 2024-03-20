В Екатеринбурге сутенер выпрыгнул в окно, убегая от полицейских. Фото

21 марта 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Операция по задержанию мужчины прошла 19 марта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге полицейские с автоматами ворвались в квартиру и задержали 27-летнего Александра, который подозревается в разбойном нападении и сутенерстве. Он пытался скрыться от силовиков, выпрыгнув из окна, но сломал ноги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Александра задержали 19 марта. «При задержании фигурант попытался сбежать, выпрыгнув с балкона третьего этажа, однако вторая группа СОБРовцев была начеку и ждала его у подъезда», — пояснили в ведомстве. В квартире также был задержан друг Александра, который тоже может быть причастен к преступлениям. Задержанного подозревают в ряде противоправных действий. Один из потерпевших заявил, что Александр напал на него в его машине, отобрал 100 тысяч рублей, телефон и золотую цепь. «Он воспользовался надуманным предлогом, сказав, что пострадавший якобы нелицеприятно высказывался о нем. Когда мужчины пытался дать отпор Александру, тот воткнул ему в бедро нож. Потерпевшего госпитализировали в больницу №23», — добавили в полиции. Потом машину нашли на территории Академического района. Еще одна пострадавшая заявила, что Александр принуждал ее к занятию проституцией. С ним она познакомилась в соцсетях, они встречались в компании общих друзей. Во время общения он неоднократно намекал ей о работе в сфере интимных услуг. Сначала она отказывалась, но потом согласилась. «Александр сделал несколько фото и видео интимного характера для ее анкеты. Отработав несколько „смен“, девушка решила прекратить деятельность. Тогда [Александр] начал ей угрожать: он пообещал переслать видео ее родным. Также он заставил ее выплатить крупный „штраф“. Для этого она взяла кредит», — рассказали в УМВД. Силовики продолжают устанавливать другие преступные эпизоды, к которым Александр может быть причастен. По предварительным данным, он совершил целую серию нападений на посетителей ночных заведений Екатеринбурга. После драки он отбирал у них ценные вещи. Если вы стали жертвой мужчины, обратитесь в полицию: 8 965 540-83-34 (уголовный розыск) или 102 (02. Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полицейские с автоматами ворвались в квартиру и задержали 27-летнего Александра, который подозревается в разбойном нападении и сутенерстве. Он пытался скрыться от силовиков, выпрыгнув из окна, но сломал ноги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Александра задержали 19 марта. «При задержании фигурант попытался сбежать, выпрыгнув с балкона третьего этажа, однако вторая группа СОБРовцев была начеку и ждала его у подъезда», — пояснили в ведомстве. В квартире также был задержан друг Александра, который тоже может быть причастен к преступлениям. Задержанного подозревают в ряде противоправных действий. Один из потерпевших заявил, что Александр напал на него в его машине, отобрал 100 тысяч рублей, телефон и золотую цепь. «Он воспользовался надуманным предлогом, сказав, что пострадавший якобы нелицеприятно высказывался о нем. Когда мужчины пытался дать отпор Александру, тот воткнул ему в бедро нож. Потерпевшего госпитализировали в больницу №23», — добавили в полиции. Потом машину нашли на территории Академического района. Еще одна пострадавшая заявила, что Александр принуждал ее к занятию проституцией. С ним она познакомилась в соцсетях, они встречались в компании общих друзей. Во время общения он неоднократно намекал ей о работе в сфере интимных услуг. Сначала она отказывалась, но потом согласилась. «Александр сделал несколько фото и видео интимного характера для ее анкеты. Отработав несколько „смен“, девушка решила прекратить деятельность. Тогда [Александр] начал ей угрожать: он пообещал переслать видео ее родным. Также он заставил ее выплатить крупный „штраф“. Для этого она взяла кредит», — рассказали в УМВД. Силовики продолжают устанавливать другие преступные эпизоды, к которым Александр может быть причастен. По предварительным данным, он совершил целую серию нападений на посетителей ночных заведений Екатеринбурга. После драки он отбирал у них ценные вещи. Если вы стали жертвой мужчины, обратитесь в полицию: 8 965 540-83-34 (уголовный розыск) или 102 (02.