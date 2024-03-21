В курганской больнице медсестра устроила разборки с цыганами

21 марта 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

В Курганской инфекционной больнице произошло ЧП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской областной специализированной инфекционной больнице медсестра вступила в конфликт с цыганами. Инцидент произошел в выходной вечер, рассказал URA.RU источник из медицинской сферы. По версии источника, медсестра якобы в нетрезвом виде пыталась поставить укол ребенку цыганки. В депздраве сообщили, что причиной конфликта стало нарушение мамой ребенка режима медучреждения — женщина хотела уйти, оставив вместо себя бабушку. «В инфекционной больнице произошло ЧП. Во втором отделении КОСИБ медсестра около 18 вечера поругалась с цыганкой. Женщина не дала колоть ребенка нетрезвой медсестре, обматерила и выгнала ее из палаты. Медсестра пожаловалась мужу, он приехал в больницу и напал на эту цыганку. Цыганка вызвала свой табор — 15 человек приехали. Медики вызвали охрану и полицию. Приехала новый главврач Елена Воронович и до двух часов ночи успокаивала цыган», — рассказал источник. После инцидента в больнице проводят проверку. По данным источника, цыганка написала на мужа медсестры заявление в полицию, она обвиняет его в угрозе убийством. Оперативно получить комментарий у главврача КОСИБ Елены Воронович URA.RU не удалось, она просила обратиться позже. В пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области ответили, что по данному факту проведена проверка, по результатам которой медицинская сестра уволена. «Конфликт между медсестрой и пациенткой был связан с тем, что мама с ребенком, находившимся на лечении, без согласования начала покидать отделение и меняться с бабушкой. Обе стороны нарушили режим медучреждения. Дежурным врачом были приняты меры для урегулирования ситуации. При появлении посторонних, которые вели себя некорректно, в целях обеспечения безопасности пациентов и медперсонала, был вызван наряд полиции» — сообщили в ведомстве. В настоящее время пациенты получают медицинскую помощь в штатном режиме, жалоб от них не поступало. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что информация зарегистрирована в отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской областной специализированной инфекционной больнице медсестра вступила в конфликт с цыганами. Инцидент произошел в выходной вечер, рассказал URA.RU источник из медицинской сферы. По версии источника, медсестра якобы в нетрезвом виде пыталась поставить укол ребенку цыганки. В депздраве сообщили, что причиной конфликта стало нарушение мамой ребенка режима медучреждения — женщина хотела уйти, оставив вместо себя бабушку. «В инфекционной больнице произошло ЧП. Во втором отделении КОСИБ медсестра около 18 вечера поругалась с цыганкой. Женщина не дала колоть ребенка нетрезвой медсестре, обматерила и выгнала ее из палаты. Медсестра пожаловалась мужу, он приехал в больницу и напал на эту цыганку. Цыганка вызвала свой табор — 15 человек приехали. Медики вызвали охрану и полицию. Приехала новый главврач Елена Воронович и до двух часов ночи успокаивала цыган», — рассказал источник. После инцидента в больнице проводят проверку. По данным источника, цыганка написала на мужа медсестры заявление в полицию, она обвиняет его в угрозе убийством. Оперативно получить комментарий у главврача КОСИБ Елены Воронович URA.RU не удалось, она просила обратиться позже. В пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области ответили, что по данному факту проведена проверка, по результатам которой медицинская сестра уволена. «Конфликт между медсестрой и пациенткой был связан с тем, что мама с ребенком, находившимся на лечении, без согласования начала покидать отделение и меняться с бабушкой. Обе стороны нарушили режим медучреждения. Дежурным врачом были приняты меры для урегулирования ситуации. При появлении посторонних, которые вели себя некорректно, в целях обеспечения безопасности пациентов и медперсонала, был вызван наряд полиции» — сообщили в ведомстве. В настоящее время пациенты получают медицинскую помощь в штатном режиме, жалоб от них не поступало. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что информация зарегистрирована в отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.