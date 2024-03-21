В Челябинске от сырости отпала стена жилого дома. Фото

21 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Жители несколько лет не могут добиться ремонта дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске от протечек кровли отпала часть кирпичной стены многоквартирного дома №3 по улице Батумской, а в квартирах поплыли окна и стены. Жители сообщили URA.RU, что уже несколько лет не могут добиться решения о ремонте кровли и стен, а в управляющей компании на них набрасываются с кулаками. «Мы купили квартиру в бывшем общежитии, которое считается сейчас многоквартирным домом, в 2020 году. Через год заметили, что от сырости стали отпадать обои и появляться черная плесень, стала разрушаться кирпичная кладка, у нас поплыли окна. На все обращения в управляющую компанию на нас набрасываются с кулаками, в последний раз представитель УК напал на беременную», — рассказала URA.RU жительница дома Светлана С. Светлана уточнила, что их управляющая компания ООО Жилищная компания Центрального района в курсе проблем дома и на запросы жителей по намоканию межквартирных перегородок ответила, что из-за 70% износа кровли требуется капремонт. Однако, по словам УК, жители за капремонт не платят. При этом сами собственники уверяют, что долгов у них нет. «Была проведена строительно-техническая экспертиза состояния кровельной системы, которая показала 70% износа кровли — требуется капитальный ремонт. Жители МКД по улице Батумская, дом 3 не платят за капитальный ремонт», — говорится в ответе УК (есть в распоряжении редакции). Также в ответе УК значится, что еще в декабре 2023 года по данному дому проводилась встреча представителей по правам человека, администрации, ГЖИ, которые должны решить вопрос с кровлей. Жителям сообщают, что ведется сбор документов, однако никакой информации о последующем ремонте никто не предоставляет. На официальном сайте Фонда капремонта Челябинской области никакой информации о сборе средств и выбранном жителями операторе на этом доме не указано. Также дома нет в перечне зданий, где запланированы какие-либо работы. URA.RU направило запросы в пресс-службу горадминистрации и на электронную почту управляющей компании. К моменту публикации новости ответы на них не поступали. Из-за сырости в доме рушится стена Читатель URA.RU В квартирах разрушаются окна Читатель URA.RU Из стен выпадают кирпичи Читатель URA.RU Вода разрушает оконные переплеты Читатель URA.RU На стенах появилась черная плесень Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске от протечек кровли отпала часть кирпичной стены многоквартирного дома №3 по улице Батумской, а в квартирах поплыли окна и стены. Жители сообщили URA.RU, что уже несколько лет не могут добиться решения о ремонте кровли и стен, а в управляющей компании на них набрасываются с кулаками. «Мы купили квартиру в бывшем общежитии, которое считается сейчас многоквартирным домом, в 2020 году. Через год заметили, что от сырости стали отпадать обои и появляться черная плесень, стала разрушаться кирпичная кладка, у нас поплыли окна. На все обращения в управляющую компанию на нас набрасываются с кулаками, в последний раз представитель УК напал на беременную», — рассказала URA.RU жительница дома Светлана С. Светлана уточнила, что их управляющая компания ООО Жилищная компания Центрального района в курсе проблем дома и на запросы жителей по намоканию межквартирных перегородок ответила, что из-за 70% износа кровли требуется капремонт. Однако, по словам УК, жители за капремонт не платят. При этом сами собственники уверяют, что долгов у них нет. «Была проведена строительно-техническая экспертиза состояния кровельной системы, которая показала 70% износа кровли — требуется капитальный ремонт. Жители МКД по улице Батумская, дом 3 не платят за капитальный ремонт», — говорится в ответе УК (есть в распоряжении редакции). Также в ответе УК значится, что еще в декабре 2023 года по данному дому проводилась встреча представителей по правам человека, администрации, ГЖИ, которые должны решить вопрос с кровлей. Жителям сообщают, что ведется сбор документов, однако никакой информации о последующем ремонте никто не предоставляет. На официальном сайте Фонда капремонта Челябинской области никакой информации о сборе средств и выбранном жителями операторе на этом доме не указано. Также дома нет в перечне зданий, где запланированы какие-либо работы. URA.RU направило запросы в пресс-службу горадминистрации и на электронную почту управляющей компании. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.