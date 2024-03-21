В Челябинске от сырости отпала стена жилого дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители несколько лет не могут добиться ремонта дома Фото:

В Челябинске от протечек кровли отпала часть кирпичной стены многоквартирного дома №3 по улице Батумской, а в квартирах поплыли окна и стены. Жители сообщили URA.RU, что уже несколько лет не могут добиться решения о ремонте кровли и стен, а в управляющей компании на них набрасываются с кулаками.

«Мы купили квартиру в бывшем общежитии, которое считается сейчас многоквартирным домом, в 2020 году. Через год заметили, что от сырости стали отпадать обои и появляться черная плесень, стала разрушаться кирпичная кладка, у нас поплыли окна. На все обращения в управляющую компанию на нас набрасываются с кулаками, в последний раз представитель УК напал на беременную», — рассказала URA.RU жительница дома Светлана С.

Светлана уточнила, что их управляющая компания ООО Жилищная компания Центрального района в курсе проблем дома и на запросы жителей по намоканию межквартирных перегородок ответила, что из-за 70% износа кровли требуется капремонт. Однако, по словам УК, жители за капремонт не платят. При этом сами собственники уверяют, что долгов у них нет.

«Была проведена строительно-техническая экспертиза состояния кровельной системы, которая показала 70% износа кровли — требуется капитальный ремонт. Жители МКД по улице Батумская, дом 3 не платят за капитальный ремонт», — говорится в ответе УК (есть в распоряжении редакции).

Также в ответе УК значится, что еще в декабре 2023 года по данному дому проводилась встреча представителей по правам человека, администрации, ГЖИ, которые должны решить вопрос с кровлей. Жителям сообщают, что ведется сбор документов, однако никакой информации о последующем ремонте никто не предоставляет.

На официальном сайте Фонда капремонта Челябинской области никакой информации о сборе средств и выбранном жителями операторе на этом доме не указано. Также дома нет в перечне зданий, где запланированы какие-либо работы. URA.RU направило запросы в пресс-службу горадминистрации и на электронную почту управляющей компании. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.

Из-за сырости в доме рушится стена
Из-за сырости в доме рушится стена
В квартирах разрушаются окна
В квартирах разрушаются окна
Из стен выпадают кирпичи
Из стен выпадают кирпичи
Вода разрушает оконные переплеты
Вода разрушает оконные переплеты
На стенах появилась черная плесень
На стенах появилась черная плесень

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В Челябинске от протечек кровли отпала часть кирпичной стены многоквартирного дома №3 по улице Батумской, а в квартирах поплыли окна и стены. Жители сообщили URA.RU, что уже несколько лет не могут добиться решения о ремонте кровли и стен, а в управляющей компании на них набрасываются с кулаками. «Мы купили квартиру в бывшем общежитии, которое считается сейчас многоквартирным домом, в 2020 году. Через год заметили, что от сырости стали отпадать обои и появляться черная плесень, стала разрушаться кирпичная кладка, у нас поплыли окна. На все обращения в управляющую компанию на нас набрасываются с кулаками, в последний раз представитель УК напал на беременную», — рассказала URA.RU жительница дома Светлана С. Светлана уточнила, что их управляющая компания ООО Жилищная компания Центрального района в курсе проблем дома и на запросы жителей по намоканию межквартирных перегородок ответила, что из-за 70% износа кровли требуется капремонт. Однако, по словам УК, жители за капремонт не платят. При этом сами собственники уверяют, что долгов у них нет. «Была проведена строительно-техническая экспертиза состояния кровельной системы, которая показала 70% износа кровли — требуется капитальный ремонт. Жители МКД по улице Батумская, дом 3 не платят за капитальный ремонт», — говорится в ответе УК (есть в распоряжении редакции). Также в ответе УК значится, что еще в декабре 2023 года по данному дому проводилась встреча представителей по правам человека, администрации, ГЖИ, которые должны решить вопрос с кровлей. Жителям сообщают, что ведется сбор документов, однако никакой информации о последующем ремонте никто не предоставляет. На официальном сайте Фонда капремонта Челябинской области никакой информации о сборе средств и выбранном жителями операторе на этом доме не указано. Также дома нет в перечне зданий, где запланированы какие-либо работы. URA.RU направило запросы в пресс-службу горадминистрации и на электронную почту управляющей компании. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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