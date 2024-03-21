Путин по итогам выборов поблагодарил россиян за ответственность

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул, что каждый голос россиянина важен Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по итогам выборов-2024. Он поблагодарил граждан страны за ответственность и подчеркнул, что каждый их голос имеет особое значение.

«Вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос. Каждый ваш голос, повторюсь, имел особое значение. Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка экономического и политического курса нашей страны, наших общих результатов», — подчеркнул Владимир Путин в обращении к россиянам. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Выборы проходили в период с 15 по 17 марта. Россияне голосовали за четырех кандидатов, среди которых был и Владимир Путин как самовыдвиженец. Он победил с 87,28% голосов избирателей.

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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по итогам выборов-2024. Он поблагодарил граждан страны за ответственность и подчеркнул, что каждый их голос имеет особое значение. «Вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос. Каждый ваш голос, повторюсь, имел особое значение. Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка экономического и политического курса нашей страны, наших общих результатов», — подчеркнул Владимир Путин в обращении к россиянам. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Выборы проходили в период с 15 по 17 марта. Россияне голосовали за четырех кандидатов, среди которых был и Владимир Путин как самовыдвиженец. Он победил с 87,28% голосов избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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