Путин по итогам выборов поблагодарил россиян за ответственность

21 марта 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подчеркнул, что каждый голос россиянина важен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по итогам выборов-2024. Он поблагодарил граждан страны за ответственность и подчеркнул, что каждый их голос имеет особое значение. «Вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос. Каждый ваш голос, повторюсь, имел особое значение. Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка экономического и политического курса нашей страны, наших общих результатов», — подчеркнул Владимир Путин в обращении к россиянам. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Выборы проходили в период с 15 по 17 марта. Россияне голосовали за четырех кандидатов, среди которых был и Владимир Путин как самовыдвиженец. Он победил с 87,28% голосов избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по итогам выборов-2024. Он поблагодарил граждан страны за ответственность и подчеркнул, что каждый их голос имеет особое значение. «Вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос. Каждый ваш голос, повторюсь, имел особое значение. Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка экономического и политического курса нашей страны, наших общих результатов», — подчеркнул Владимир Путин в обращении к россиянам. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Выборы проходили в период с 15 по 17 марта. Россияне голосовали за четырех кандидатов, среди которых был и Владимир Путин как самовыдвиженец. Он победил с 87,28% голосов избирателей.