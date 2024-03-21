Тюменским депутатам придется скинуться деньгами на коттедж герою РФ Сайфуллину

Депутаты Тюменской облдумы выделят личные деньги на покупку дома герою РФ

Депутаты Тюменской облдумы копят на дом герою РФ Сайфуллину Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутатам Тюменской облдумы придется выделить личные деньги в размере 150-200 тыс. рублей на строительство коттеджа герою России Рустаму Сайфуллину. Установка поступила от спикера облдумы Фуата Сайфитдинова и секретаря тюменской «Единой России» Андрея Артюхова. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к областному парламенту.

«Народные избранники, получающие зарплату в думе (всего таких 24 человека), в добровольно-принудительном порядке сдадут на нужды Сафиуллина по 150-200 тысяч рублей из личного бюджета. Откровенно говоря, не все довольны таким решением. Хоть зарплата и позволяет (от 500 тыс. рублей в месяц), мало кто готов к таким непредвиденным расходам», — сообщают собеседники агентства.

Лишившийся на СВО ноги герой живет с семьей в двухкомнатной квартире и мечтает о собственном доме, — рассказывают источники URA.RU. Сайфуллин — выпускник тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Он получил ранение и лишился ноги в зоне спецоперации, за то был представлен к званию героя России. В 2023 году он избрался в городскую думу, но после отказался от мандата и вновь отправился в зону СВО.