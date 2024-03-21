Кремль раскрыл дальнейшие отношения с КНР на фоне ее отказа от платежей РФ

Песков: Россия продолжит партнерские отношения с Китаем
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Россия продолжит партнерские отношения с Китаем, несмотря на экономическое давление со стороны США и ЕС, уточнил Дмитрий Песков Фото:

США и страны ЕС продолжают экономическое давление на Китай, поэтому в КНР вынуждены отказаться от приема российских платежей. Однако это никак не скажется на взаимоотношениях между странами, так как КНР и РФ имеют высочайший уровень партнерского взаимодействия. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Продолжается беспрецедентное давление США и Евросоюза на КНР в контексте взаимодействия последней с Россией. Это создает определенные проблемы, но они не смогут стать преградой для развития российско-китайских отношений. Все это возможно благодаря высочайшему уровню взаимоотношений. Россия имеет большой потенциал для того, чтобы все эти проблемы преодолеть», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее ряд китайских банков перестали принимать платежи из России, в том числе и в юанях. Причиной этому служит экономическое давление на Китай со стороны США и европейских стран.

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США и страны ЕС продолжают экономическое давление на Китай, поэтому в КНР вынуждены отказаться от приема российских платежей. Однако это никак не скажется на взаимоотношениях между странами, так как КНР и РФ имеют высочайший уровень партнерского взаимодействия. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Продолжается беспрецедентное давление США и Евросоюза на КНР в контексте взаимодействия последней с Россией. Это создает определенные проблемы, но они не смогут стать преградой для развития российско-китайских отношений. Все это возможно благодаря высочайшему уровню взаимоотношений. Россия имеет большой потенциал для того, чтобы все эти проблемы преодолеть», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее ряд китайских банков перестали принимать платежи из России, в том числе и в юанях. Причиной этому служит экономическое давление на Китай со стороны США и европейских стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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