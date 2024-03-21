Кремль раскрыл дальнейшие отношения с КНР на фоне ее отказа от платежей РФ

США и страны ЕС продолжают экономическое давление на Китай, поэтому в КНР вынуждены отказаться от приема российских платежей. Однако это никак не скажется на взаимоотношениях между странами, так как КНР и РФ имеют высочайший уровень партнерского взаимодействия. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Продолжается беспрецедентное давление США и Евросоюза на КНР в контексте взаимодействия последней с Россией. Это создает определенные проблемы, но они не смогут стать преградой для развития российско-китайских отношений. Все это возможно благодаря высочайшему уровню взаимоотношений. Россия имеет большой потенциал для того, чтобы все эти проблемы преодолеть», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее ряд китайских банков перестали принимать платежи из России, в том числе и в юанях. Причиной этому служит экономическое давление на Китай со стороны США и европейских стран.
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