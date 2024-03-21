Названы самые высокооплачиваемые специальности в Челябинске на ближайшие пять лет

Больше всех зарабатывать через пять лет будут челябинцы в 10 отраслях

21 марта 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Челябинцам рекомендуют учиться на программистов, IT-специалистов и на специалистов нефтегазовой отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске в ближайшие пять лет больше всех будут зарабатывать специалисты в таких отраслях, как инженерное проектирование, программирование и IT, HR, нефтегазовая отрасль, транспорт и логистика, машиностроение, строительный комплекс, металлообработка. На данный момент специалисты нефтегазовой отрасли в регионе зарабатывают до 138 тысяч рублей, больше всех в офисе в среднем получают инженеры — 112 тысяч рублей, и программисты — 105 тысяч рублей в месяц. «В ближайшие годы такие сферы, как инженерное проектирование, программирование и IT, HR, нефтегазовая отрасль, транспорт и логистика, машиностроение, строительный комплекс, металлообработка останутся перспективными. Окончив данные специальности, в будущем гарантирован стабильный высокий заработок. На данный момент в регионе в офисе больше всех зарабатывают инженеры — 112 тысяч рублей, и программисты — 105 тысяч рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе «Авито Работа». В Челябинской области в топ-5 офисных вакансий по размеру зарплатных предложений в регионе входят инженеры (111 тысяч 848 рублей), программисты (104 тысячи 864 рубля), агенты по недвижимости (98 тысячи 416 рублей), менеджеры по продажам (72 тысячи 345 рублей), менеджеры проектов (71 354 рубля). Также в пресс-службе «Авито Работа» уточнили, что для того, чтобы стать специалистом иногда недостаточно получить высшее образование. Важно помнить, что помимо профессиональных навыков, для успешной карьеры и хорошего уровня заработной платы важны коммуникативные, организационные навыки, гибкость, навыки тайм-менеджмента, умение работать в команде, стремление к самосовершенствованию и карьерному развитию по службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в ближайшие пять лет больше всех будут зарабатывать специалисты в таких отраслях, как инженерное проектирование, программирование и IT, HR, нефтегазовая отрасль, транспорт и логистика, машиностроение, строительный комплекс, металлообработка. На данный момент специалисты нефтегазовой отрасли в регионе зарабатывают до 138 тысяч рублей, больше всех в офисе в среднем получают инженеры — 112 тысяч рублей, и программисты — 105 тысяч рублей в месяц. «В ближайшие годы такие сферы, как инженерное проектирование, программирование и IT, HR, нефтегазовая отрасль, транспорт и логистика, машиностроение, строительный комплекс, металлообработка останутся перспективными. Окончив данные специальности, в будущем гарантирован стабильный высокий заработок. На данный момент в регионе в офисе больше всех зарабатывают инженеры — 112 тысяч рублей, и программисты — 105 тысяч рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе «Авито Работа». В Челябинской области в топ-5 офисных вакансий по размеру зарплатных предложений в регионе входят инженеры (111 тысяч 848 рублей), программисты (104 тысячи 864 рубля), агенты по недвижимости (98 тысячи 416 рублей), менеджеры по продажам (72 тысячи 345 рублей), менеджеры проектов (71 354 рубля). Также в пресс-службе «Авито Работа» уточнили, что для того, чтобы стать специалистом иногда недостаточно получить высшее образование. Важно помнить, что помимо профессиональных навыков, для успешной карьеры и хорошего уровня заработной платы важны коммуникативные, организационные навыки, гибкость, навыки тайм-менеджмента, умение работать в команде, стремление к самосовершенствованию и карьерному развитию по службе.