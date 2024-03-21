Фирма-банкрот семьи экс-губернатора требует проценты за долгострой в Челябинске

От застройщика конгресс-холла потребовали проценты за пользование средствами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Фирма-банкрот «Монтажник» семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского требует 26 млн рублей с ХП «Конгресс-холл», подведомственного минимущества региона. Как следует из документов картотеки арбитражных дел, речь идет о взыскании процентов за долгострой «Крылья» на реке Миасс в Челябинске.

«ПО „Монтажник“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к хозяйственному партнерству „Конгресс-холл“. Требует взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами», — отмечено в определении суда.

Спорная сумма накопилась на основании двух договоров, заключенных летом 2018 года. Спорный период начался в феврале 2021 года и завершился в феврале же 2024 года.

Иск оставлен судом без движения. Ряд недочетов истец должен устранить до 19 апреля. Компания является застройщиком в центре Челябинска общественно-делового центра «Крылья». Первоначально проект стартовал при Дубровском, когда тот являлся главой области. К саммитам ШОС и БРИКС должны были построить центр, возведением которого занималась компания ПО «Монтажник».

Компания была обанкрочена в сентябре 2020 года. Конкурсное производство продолжится до июля. Активом семья завладела, когда Дубровский возглавлял регион. Сам экс-губернатор стал банкротом в июле 2023. Финансово несостоятельным в январе 2022 года признали и его сына Александра. Адвокаты семьи со СМИ не общаются.

В суде продолжается также рассмотрение другого иска. ПО «Монтажник» требует взыскать задолженность по договорам подряда. Ответчиком также выступает «Конгресс-холл».

При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.