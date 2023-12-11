В Челябинске реанимируют проект экс-губернатора Дубровского. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты ШОС и БРИКС 2020. Челябинск, долгострой, стройка, конгресс холл крылья, ребра дубровского
Третий этап проекта был одобрен госэкспертизой 7 декабря 2023 года Фото:

В Челябинске одобрили проект по строительству общественно-делового центра на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных, начатый еще экс-губернатором Борисом Дубровским. Документация конгресс-холла «Крылья» получила положительное заключение государственной экспертизы 7 декабря, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство общественно-делового центра на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска», Этап третий. Положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра.

Согласно документации, застройщиком объекта является хозяйственное партнерство «Конгресс-холл». Подготовкой проектной документации занимались ООО «Трамос» из Питера и проектный институт уникальных сооружений «Арена» из Москвы. Экспертизой был одобрен третий этап возведения общественно-делового центра.

Конгресс-холл под условным названием «Крылья» на реке Миасс в Челябинске начинали строить для саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться в 2020 году. Работы вела компания «Монтажник», принадлежащая семье экс-губернатора Бориса Дубровского. Саммиты отменили из-за пандемии коронавируса, но еще до отмены строительство «Крыльев» было остановлено. «Монтажник», сам Борис Дубровский и его сын Александр признаны банкротами. Дубровский-старший находится за границей, его представители со СМИ не общаются.

Объекты ШОС и БРИКС 2020. Челябинск
В Челябинске одобрили проект по строительству общественно-делового центра на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных
Фото:
Объекты ШОС и БРИКС 2020. Челябинск
Проект был начат еще экс-губернатором Борисом Дубровским
Фото:
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В Челябинске одобрили проект по строительству общественно-делового центра на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных, начатый еще экс-губернатором Борисом Дубровским. Документация конгресс-холла «Крылья» получила положительное заключение государственной экспертизы 7 декабря, сообщается на сайте госреестра. «Строительство общественно-делового центра на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска», Этап третий. Положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра. Согласно документации, застройщиком объекта является хозяйственное партнерство «Конгресс-холл». Подготовкой проектной документации занимались ООО «Трамос» из Питера и проектный институт уникальных сооружений «Арена» из Москвы. Экспертизой был одобрен третий этап возведения общественно-делового центра. Конгресс-холл под условным названием «Крылья» на реке Миасс в Челябинске начинали строить для саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться в 2020 году. Работы вела компания «Монтажник», принадлежащая семье экс-губернатора Бориса Дубровского. Саммиты отменили из-за пандемии коронавируса, но еще до отмены строительство «Крыльев» было остановлено. «Монтажник», сам Борис Дубровский и его сын Александр признаны банкротами. Дубровский-старший находится за границей, его представители со СМИ не общаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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