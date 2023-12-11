Третий этап проекта был одобрен госэкспертизой 7 декабря 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске одобрили проект по строительству общественно-делового центра на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных, начатый еще экс-губернатором Борисом Дубровским. Документация конгресс-холла «Крылья» получила положительное заключение государственной экспертизы 7 декабря, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство общественно-делового центра на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска», Этап третий. Положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра.

Согласно документации, застройщиком объекта является хозяйственное партнерство «Конгресс-холл». Подготовкой проектной документации занимались ООО «Трамос» из Питера и проектный институт уникальных сооружений «Арена» из Москвы. Экспертизой был одобрен третий этап возведения общественно-делового центра.

Конгресс-холл под условным названием «Крылья» на реке Миасс в Челябинске начинали строить для саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться в 2020 году. Работы вела компания «Монтажник», принадлежащая семье экс-губернатора Бориса Дубровского. Саммиты отменили из-за пандемии коронавируса, но еще до отмены строительство «Крыльев» было остановлено. «Монтажник», сам Борис Дубровский и его сын Александр признаны банкротами. Дубровский-старший находится за границей, его представители со СМИ не общаются.

В Челябинске одобрили проект по строительству общественно-делового центра на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проект был начат еще экс-губернатором Борисом Дубровским Фото: Вадим Ахметов © URA.RU