В Челябинске одобрили проект по строительству общественно-делового центра на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных, начатый еще экс-губернатором Борисом Дубровским. Документация конгресс-холла «Крылья» получила положительное заключение государственной экспертизы 7 декабря, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство общественно-делового центра на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска», Этап третий. Положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра.
Согласно документации, застройщиком объекта является хозяйственное партнерство «Конгресс-холл». Подготовкой проектной документации занимались ООО «Трамос» из Питера и проектный институт уникальных сооружений «Арена» из Москвы. Экспертизой был одобрен третий этап возведения общественно-делового центра.
Конгресс-холл под условным названием «Крылья» на реке Миасс в Челябинске начинали строить для саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться в 2020 году. Работы вела компания «Монтажник», принадлежащая семье экс-губернатора Бориса Дубровского. Саммиты отменили из-за пандемии коронавируса, но еще до отмены строительство «Крыльев» было остановлено. «Монтажник», сам Борис Дубровский и его сын Александр признаны банкротами. Дубровский-старший находится за границей, его представители со СМИ не общаются.
В Челябинске одобрили проект по строительству общественно-делового центра на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных
В Челябинске одобрили проект по строительству общественно-делового центра на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных, начатый еще экс-губернатором Борисом Дубровским. Документация конгресс-холла «Крылья» получила положительное заключение государственной экспертизы 7 декабря, сообщается на сайте госреестра. «Строительство общественно-делового центра на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска», Этап третий. Положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра. Согласно документации, застройщиком объекта является хозяйственное партнерство «Конгресс-холл». Подготовкой проектной документации занимались ООО «Трамос» из Питера и проектный институт уникальных сооружений «Арена» из Москвы. Экспертизой был одобрен третий этап возведения общественно-делового центра. Конгресс-холл под условным названием «Крылья» на реке Миасс в Челябинске начинали строить для саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться в 2020 году. Работы вела компания «Монтажник», принадлежащая семье экс-губернатора Бориса Дубровского. Саммиты отменили из-за пандемии коронавируса, но еще до отмены строительство «Крыльев» было остановлено. «Монтажник», сам Борис Дубровский и его сын Александр признаны банкротами. Дубровский-старший находится за границей, его представители со СМИ не общаются.