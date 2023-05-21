Фирма челябинского экс-губернатора и структура правительства возобновили тяжбу за 139 млн рублей

Судебное заседание назначили на июль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске возобновится судебная тяжба между бывшей компанией семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ПО «Монтажник» и правительственной структурой, хозпартнерством «Конгресс-холл». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, судебное заседание назначено на 3 июля.

«АО „Производственное объединение Монтажник“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к хозяйственному партнерству „Конгресс-холл“ о взыскании задолженности по договорам подряда от июня и августа 2018 года. Назначить судебное заседание по вопросу возобновления производства по делу на 3 июля», — сообщается в определении суда.

Исковое заявление подано в мае 2021 года. Спорные работы не были приняты, поскольку ответчик посчитал их несоответствующими условиям подрядных договоров. Представители «Конгресс-холла» указали на то, что работы не выполнены либо сделаны некачественно. При этом акты приемки подписаны. Чтобы оценить сделанное, суд назначил техническую экспертизу, срок которой продлили до 20 июня 2023 года.

Спор связан со строительством общественно-делового центра на пересечении улиц Береговая и Братьев Кашириных в Калининском районе. Договорные суммы предусматривали все расходы подрядчика, включая приобретение материалов, оборудования, транспортировку, налоги и сборы. Конгресс-холл возводился на реке Миасс в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, но стройка была заморожена. В декабре проект возобновили, скорректировал внешний облик будущего здания.

Строительство по-прежнему ведет хозпартнерство. Совладельцами предприятия выступают министерство имущества региона, и Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки, возглавляет компанию Виталий Передерий.

ПО «Монтажник» признан банкротом осенью 2020 года. Финансовую несостоятельность признали, когда компания накопила порядка двух миллиардов рублей задолженности. Одним из собственников предприятия являлся сын экс-губернатора Александр Дубровский.