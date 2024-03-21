Губернатор Моор намекнул, как будет работать оппозиция после выборов президента

Александр Моор: все мы — одна команда нашего президента

Александр Моор дал знаки тюменской оппозиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор намекнул местной оппозиции, что после президентских выборов-2024 нужно будет работать в системе без политических конфликтов и скандалов. Объявление глава региона сделал на заседании областного парламента.

«При всей разности взглядов на некоторые вопросы, сегодня тот самый исторический период, когда все партии должны объединиться ради достижения общих целей в развитии нашей страны с учетом вызовов, которые перед насми стоят. Полностью разделяю слова. Думаю, депутаты, которые представляют здесь разные партии, воспринимают эти слова, потому что все мы — команда нашего президента, и все мы вместе, исполнительная власть, законодательная власть, в этот ответственный период для нашей страны, должны работать вместе», — заявил Моор.

Установка была моментально считана представителями местной оппозиции. Впервые за долгое время заседание прошло без критики от фракций КПРФ и ЛДПР. Каждая думская фракция высоко оценила уровень подготовки выборов президента.

На заседании таже выяснилось, что в Тюменской области выросло количество ДТП с детьми и пострадавшими. Такие данные представил в отчете глава регионального УМВД Александр Смирнов.