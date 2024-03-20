В Тюменской области резко выросло количество ДТП

В Тюменской области выросло количество ДТП с детьми и пострадавшими. Такие данные представлены в отчете регионального УМВД Александра Смирнова, который озвучили на заседании Тюменской областной думы.
«Безопасность дорожного движения. В 2023 году стало больше аварий с участием детей (397), в ДТП пострадали 445 детей (в 2023 году — 397). За год количество аварий выросло с 2446 до 2830, в ДТП ранено 3630 человек», — указано в отчете.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. В регионе дети стали чаще становиться жертвами преступлений, связанных с развратными действиями сексуального характера.
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