В Тюменской области резко выросло количество ДТП

21 марта 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

За год количество аварий выросло с 2446 до 2830 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области выросло количество ДТП с детьми и пострадавшими. Такие данные представлены в отчете регионального УМВД Александра Смирнова, который озвучили на заседании Тюменской областной думы. «Безопасность дорожного движения. В 2023 году стало больше аварий с участием детей (397), в ДТП пострадали 445 детей (в 2023 году — 397). За год количество аварий выросло с 2446 до 2830, в ДТП ранено 3630 человек», — указано в отчете. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. В регионе дети стали чаще становиться жертвами преступлений, связанных с развратными действиями сексуального характера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области выросло количество ДТП с детьми и пострадавшими. Такие данные представлены в отчете регионального УМВД Александра Смирнова, который озвучили на заседании Тюменской областной думы. «Безопасность дорожного движения. В 2023 году стало больше аварий с участием детей (397), в ДТП пострадали 445 детей (в 2023 году — 397). За год количество аварий выросло с 2446 до 2830, в ДТП ранено 3630 человек», — указано в отчете. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. В регионе дети стали чаще становиться жертвами преступлений, связанных с развратными действиями сексуального характера.