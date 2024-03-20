20 марта 2024

В Тюменской области резко выросло количество ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
За год количество аварий выросло с 2446 до 2830 Фото:

В Тюменской области выросло количество ДТП с детьми и пострадавшими. Такие данные представлены в отчете регионального УМВД Александра Смирнова, который озвучили на заседании Тюменской областной думы.

«Безопасность дорожного движения. В 2023 году стало больше аварий с участием детей (397), в ДТП пострадали 445 детей (в 2023 году — 397). За год количество аварий выросло с 2446 до 2830, в ДТП ранено 3630 человек», — указано в отчете.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. В регионе дети стали чаще становиться жертвами преступлений, связанных с развратными действиями сексуального характера.

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В Тюменской области выросло количество ДТП с детьми и пострадавшими. Такие данные представлены в отчете регионального УМВД Александра Смирнова, который озвучили на заседании Тюменской областной думы. «Безопасность дорожного движения. В 2023 году стало больше аварий с участием детей (397), в ДТП пострадали 445 детей (в 2023 году — 397). За год количество аварий выросло с 2446 до 2830, в ДТП ранено 3630 человек», — указано в отчете. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. В регионе дети стали чаще становиться жертвами преступлений, связанных с развратными действиями сексуального характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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