Уровень доверия к полиции в Тюменской области составил 50,8%

Некоторые жители Тюменской области не доверяют сотрудникам полиции Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Опрос жителей Тюменской области, проведенный ФСО России в 2023 году, показал, что доверие к органам внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности испытывают только 50,8% респондентов. Такие данные указаны в отчете регионального управления МВД Александра Смирнова на имя председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова.

«По итогам проведенного Федеральной службой охраны России в 2023 году опроса общественного мнения уверенность опрошенных граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов от противоправных посягательств составила 64,0%, удовлетворенность работой органов внутренних дел (эффективность органов внутренних дел как государственного института по защите личных и имущественных интересов граждан) — 50,3%. Доверие респондентов органам внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности — 50,8%», — указано в отчете начальника УМВД России по Тюменской области на имя Сайфитдинова.

Начальник регионального управления МВД России Александр Смирнов выступил с отчетом перед депутатами Тюменской областной думы 21 марта. Глава региона Александр Моор положительно оценил результаты работы областного главка за 2023 год.