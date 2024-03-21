Уровень доверия к полиции в Тюменской области составил 50,8%

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , полиция
Некоторые жители Тюменской области не доверяют сотрудникам полиции Фото:

Опрос жителей Тюменской области, проведенный ФСО России в 2023 году, показал, что доверие к органам внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности испытывают только 50,8% респондентов. Такие данные указаны в отчете регионального управления МВД Александра Смирнова на имя председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова.

«По итогам проведенного Федеральной службой охраны России в 2023 году опроса общественного мнения уверенность опрошенных граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов от противоправных посягательств составила 64,0%, удовлетворенность работой органов внутренних дел (эффективность органов внутренних дел как государственного института по защите личных и имущественных интересов граждан) — 50,3%. Доверие респондентов органам внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности — 50,8%», — указано в отчете начальника УМВД России по Тюменской области на имя Сайфитдинова.

Начальник регионального управления МВД России Александр Смирнов выступил с отчетом перед депутатами Тюменской областной думы 21 марта. Глава региона Александр Моор положительно оценил результаты работы областного главка за 2023 год.

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Опрос жителей Тюменской области, проведенный ФСО России в 2023 году, показал, что доверие к органам внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности испытывают только 50,8% респондентов. Такие данные указаны в отчете регионального управления МВД Александра Смирнова на имя председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова. «По итогам проведенного Федеральной службой охраны России в 2023 году опроса общественного мнения уверенность опрошенных граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов от противоправных посягательств составила 64,0%, удовлетворенность работой органов внутренних дел (эффективность органов внутренних дел как государственного института по защите личных и имущественных интересов граждан) — 50,3%. Доверие респондентов органам внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности — 50,8%», — указано в отчете начальника УМВД России по Тюменской области на имя Сайфитдинова. Начальник регионального управления МВД России Александр Смирнов выступил с отчетом перед депутатами Тюменской областной думы 21 марта. Глава региона Александр Моор положительно оценил результаты работы областного главка за 2023 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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