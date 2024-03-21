В Челябинске трамваи устроили ДТП на путях. Фото, видео

21 марта 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Из-за ДТП движение трамваев закрыли на улице Чичерина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавская 21 марта произошло ДТП с участием трамваев. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, один трамвай въехал в кузов другого. «Закрыто движение трамваев на Чичерина. В связи с ДТП на проспекте Победы — улице Молдавская. Движение организовано до Ворошилова», — сообщили в пресс-службе перевозчика «ЧелябГЭТ». ДТП попало на камеры компании «Интерсвязь». Согласно кадрам, трамвай въехал в попутный транспорт той же линии. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции города. Там обещали уточнить информацию. Очевидцы сообщили, что на месте находятся сотрудники ГИБДД фото: telegram-канал «Челябинск, который смог» ДТП произошло на пересечении улицы Молдавская и проспекта Победы фото: telegram-канал «Челябинск, который смог» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавская 21 марта произошло ДТП с участием трамваев. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, один трамвай въехал в кузов другого. «Закрыто движение трамваев на Чичерина. В связи с ДТП на проспекте Победы — улице Молдавская. Движение организовано до Ворошилова», — сообщили в пресс-службе перевозчика «ЧелябГЭТ». ДТП попало на камеры компании «Интерсвязь». Согласно кадрам, трамвай въехал в попутный транспорт той же линии. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции города. Там обещали уточнить информацию.