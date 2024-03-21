В Челябинске трамваи устроили ДТП на путях. Фото, видео

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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, общественный транспорт, трамвайное депо, электротранспорт, городской электротранспорт, старый трамвай, вагоновожатая
Из-за ДТП движение трамваев закрыли на улице Чичерина Фото:

В Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавская 21 марта произошло ДТП с участием трамваев. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, один трамвай въехал в кузов другого.

«Закрыто движение трамваев на Чичерина. В связи с ДТП на проспекте Победы — улице Молдавская. Движение организовано до Ворошилова», — сообщили в пресс-службе перевозчика «ЧелябГЭТ».

ДТП попало на камеры компании «Интерсвязь». Согласно кадрам, трамвай въехал в попутный транспорт той же линии. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции города. Там обещали уточнить информацию.

Очевидцы сообщили, что на месте находятся сотрудники ГИБДД
Очевидцы сообщили, что на месте находятся сотрудники ГИБДД
ДТП произошло на пересечении улицы Молдавская и проспекта Победы
ДТП произошло на пересечении улицы Молдавская и проспекта Победы

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В Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавская 21 марта произошло ДТП с участием трамваев. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, один трамвай въехал в кузов другого. «Закрыто движение трамваев на Чичерина. В связи с ДТП на проспекте Победы — улице Молдавская. Движение организовано до Ворошилова», — сообщили в пресс-службе перевозчика «ЧелябГЭТ». ДТП попало на камеры компании «Интерсвязь». Согласно кадрам, трамвай въехал в попутный транспорт той же линии. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции города. Там обещали уточнить информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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